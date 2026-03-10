Surse: Volodimir Zelenski, așteptat joi la București pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat joi la București pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, au declarat surse diplomatice pentru Observator.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat joi în România, în cadrul unei vizite oficiale în timpul căreia se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, au declarat surse diplomatice pentru Observator.

Ultima dată când Zelenski a fost la București a fost pe 10 octombrie 2023, când s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis.

Cei doi președinți, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, s-au întâlnit până acum în cadrul unor formate internaționale.

Articolul continuă după reclamă

Şeful statului a participat în iunie anul trecut la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, desfășurat la Odesa.

Ambasadorul Ucrainei la București a declarat luna trecută că speră ca Nicușor Dan să ajungă în acest an în vizită la Kiev.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰