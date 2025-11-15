Decizie istorică a instanţei din România. Statul va recupera 19 hoteluri şi băi termale din Băile Herculane într-unul dintre cele mai ample dosare privind devalizarea unei stațiuni turistice.

Printre unităţile de cazare se află de imobile de patrimoniu emblematice precum Hercules şi Minerva, cazinoul şi băile Apollo. Şase inculpaţi, printre care doi oameni de afaceri, au primit pedepse cu executare de până la 10 ani.

Cel care se consideră că ar fi ochestrat totul, fostul deputat Iosif Armaş, scapă de închisoare, dar rămâne fără aproape 5 milioane de euro. Decizia nu este definitivă.

Ancheta în acest caz a început în anul 2016 şi avea în vedere infracţiuni săvârşite în perioada 2001-2016.



În 2022, DIICOT Timişoara a trimis în judecată 35 de persoane în dosarul decapitalizării Societăţii Hercules SA. Procurorii au apreciat atunci un prejudiciu de peste 120 de milioane de lei.

Anchetatorii susţineau, prin rechizitoriu, că au fost cumpărate mai multe imobile din Băile Herculane cu bani proveniţi din vânzarea ilegală a peste 5 milioane de kilograme de zahăr din rezerva de stat de către o grupare condusă de Iosif Armaş, om de afaceri şi fost deputat.

În total, procurorii au identificat 12 capete de acuzare, de la abuz în serviciu în formă continuată la constituire de grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani şi înşelăciune. Printre cei vizaţi de anchetatori se numără, pe lângă patroni de firmă, mai mulţi lichidatori judiciari, un executor judecătoresc şi angajaţi ai statului.

