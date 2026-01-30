Nimic nu o mai aduce înapoi pe Alexandra, copila de 9 ani pe care propria mamă a torturat-o zile în şir, până când a ucis-o. Cazul ei a făcut multă vâlvă acum aproape doi ani, mai ales că s-a dovedit că unchiul şi mătuşa copilei au asistat nepăsători la orori. Şi nici statul nu şi-a făcut acolo treaba. Ei bine, avem o condamnare definitivă în acest caz teribil: şi e pe măsura faptelor şi poate îi va face şi pe alţii să se gândească de două ori înainte să ridice mâna asupra unui copil nevinovat. 28 de ani de închisoare a primit cea care i-a dat şi luat viaţa Alexandrei. Aproape 20 de ani de închisoare au primit ceilalţi doi adulţi care ar fi putut să o salveze dar n-au mişcat un deget.

Argumentele femeii de 32 de ani care s-a plâns că pedeapsa primită în primă instanţă e prea aspră nu i-au înduplecat pe judecători. Magistraţii au decis că, pentru torturarea propriului copil merită să fie închisă pentru aproape trei decenii.

Condamnarea femeii vine după contopirea mai multor pedepse

Din cei 28 de ani, cea mai mare parte o reprezintă detenţia pentru omor - 20 de ani. Ceilalţi ani de închisoare rezultă din infracţiunile de violenţă şi rele tratamente aplicate copilei.

Corpul Alexandrei a cedat pe 31 ianuarie 2024. Înainte de a muri, fata de nouă ani a trecut vreme de o săptămână printr-un calvar inimaginabil. Anchetatorii spun că a fost bătută, sugrumată şi arsă pe corp de propria ei mamă. La tratamente inumane au fost supuse şi cele două surori ale Alexandrei. Copilele, care atunci aveau cinci şi şapte ani erau şi ele torturate. Educatoarea uneia dintre ele a sesizat, atunci, autorităţile.

"Fetiţa venea foarte obosită la grădiniţă, era abătută, adormea dimineaţa cu capul pe masă, şchiopăta. Dacă o mângâiam simţeam tot felul de denivelări la nivelul corpului", spune Nicoleta Drăghici, educatoare.

După moartea surorii lor, cele două fetiţe au fost luate în grija statului

Nu au rămas mult în centrul asistenţei sociale, pentru că au fost luate în plasament de o nouă familie.

Povestea tristă a Alexandrei a fost, din păcate, dovada că uneori autorităţile statului sunt incapabile să gestioneze cazuri complicate. Au existat sesizări că minorii sunt abuzaţi, au existat controale. Dar asta nu a salvat-o pe Alexandra.

"De fiecare dată s-a constatat că acestea erau foarte bine îngrijite, erau dezinvolte, comunicau foarte bine. Instituţiile statului, din păcate nu pot interveni mai mult", spune Petrica Paţilea, purtător de cuvânt Primăria Galaţi.

Instanţa a păstrat neschimbate şi condamnările din primă instanţă pentru unchiul şi mătuşa fetei: 18 ani şi jumătate de închisoare pentru complicitate la omor.

