Mario Iorgulescu susţine că se predă autorităţilor române dacă judecătorii îi vor mai reduce încă o dată pedeapsa la jumătate. Fiul preşedintelui LPF face noi dezvăluiri, care dacă se dovedesc adevărate, sunt extrem de grave despre modul în care a fost tratat în arest, în România.

După ce a fost condamnat la peste 15 ani de închisoare, pedeapsă redusă la 8 ani cu executare, Mario Iorgulescu pare că vrea să-şi negocieze o sentinţă şi mai blândă. Într un interviu pentru Cancan, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a dat vina, din nou, pe victimă.

"Se respecta legea şi era culpă comună, cum era? Pentru că băiatul ăsta avea droguri mai multe în el decât mine. Ăla era drogat mort, eu băusem câteva pahare, nu mă drogasem deloc. Pentru un omor din culpă trebuia să-mi dea trei ani cu suspendare", spune Mario Iorgulescu într-un interviu.

Derapajul a continuat şi la adresa familiei victimei.

"Melek nu era aşa fericită în viaţa ei dacă nu se întâmpla accidentul ăsta. Nu suferă deloc pentru fostul său bărbat. Vrăjeala asta de (beep) pe mine mă oboseşte", continuă Mario Iorgulescu.

Accidentul cumplit a avut loc în 2019 pe Şoseaua Chitiliei

Mario Iorgulescu se întorcea de la o petrecere din Tărtăşeşti. Se certase cu iubita lui, şi voia să ajungă într un club din Herăstrău.

Gonea cu 140 de kilometri pe oră, moment în care a trecut pe roşu, a pierdut controlul volanului şi a spulberta autoturismul condus de Dani Vicol, un tânăr de doar 24 de ani, tată a doi copii.

Imediat după accident, Mario Iorgulescu a plecat un avion privat în Milano, iar familia l-a internat într-un institut psihiatric. De acolo ar fi şi fugit de mai multe ori în ultimii şapte ani.

"Sunt într-o clinică de dezintoxicare ca să nu mai am, din astea, cum se numesc, sevraje. Când am scăpat din clinică cu bani, cu tot ce aveam la mână, am făcut tot ce ştiam eu mai bine. M-am drogat de mi-au sărit capacele, eşti nebun? Vrei să te mint. Pe mine mă doare în (beep), sunt trăgător pe nas", spunea Mario Iorgulescu într-un interviu.

Dezvăluiri şocante făcute de Mario Iorgulescu

Fiul lui Gino Iorgulescu a făcut şi dezvăluiri care s-ar putea lăsa cu anchete în poliţie...

"Am fost la secţia 14 sau 13, arest preventiv. Îmi chemam eu gagici, le (beep) şi beam şi făceam ce vrea (beep) mea", povestea Mario Iorgulescu într-un interviu.

Avocatul lui Mario Iorgulescu dă vina pe boala lui pentru declaraţiile şi faptele sale.

"Este bolnav psihic, suferă de afecţiun grave. Nu poate să realizeze la ce acţiuni se dedă în momentele astea de criză şi de delir ale sale. Este încă un episod de delir al său", spune Virgil Boglea, avocatul lui Mario Iorgulescu.

Familia Iorgulescu s-a mai trezit anul acesta cu încă un proces. Societatea de asigurări vrea să-şi recupereze cei 350.000 de euro pe care i-a plătit sub formă de daune materiale familiei lui Dani Vicol.

Reacţia poliţiei în urma declaraţiilor făcute de Mario Iorgulescu

Reporterii Observator au cerut o reacţie de la ofiţerii români în urma acestor acuzaţii.

"În urma informațiilor difuzate în cadrul unei emisiuni TV, referitoare la afirmațiile unui tânăr care s-a aflat încarcerat în arestul Poliției Capitalei, în cursul anului 2016, și pe numele căruia există în prezent un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în lipsă, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a fost, în cursul anului 2016, plasat sub măsuri preventive și încarcerat în diferite sedii ale arestului Poliției Capitalei.

În legătură cu declarațiile recente potrivit cărora ar fi beneficiat de favoruri, ar fi consumat alcool sau ar fi întreținut relații sexuale în cadrul unității, precizăm că acestea nu corespund realității și contravin în totalitate regulamentelor și procedurilor legale aplicabile în arest.

Regulamentele interne prevăd că, în anumite situații, accesul la facilități speciale, inclusiv vizitele intime, poate fi permis doar în condițiile prevăzute de lege.

În cazul de față, bărbatul nu a beneficiat de vizite intime, iar vizitele obișnuite s-au desfășurat exclusiv în spațiile special amenajate, sub supraveghere permanentă.

De asemenea, toate bunurile și bagajele aduse de persoanele private de libertate, inclusiv obiectele și pachetele primite prin vizite, sunt verificate și controlate la intrarea în unitate, pentru a asigura respectarea regulamentelor și prevenirea introducerii de obiecte sau substanțe interzise.

Toate activitățile desfășurate în arestul Poliției Capitalei se supun strict regulamentelor și procedurilor legale, iar persoanele private de libertate nu pot beneficia de bunuri, substanțe sau facilități nepermise.

Poliția Capitalei își reafirmă angajamentul de a respecta drepturile persoanelor private de libertate, menținând în același timp ordinea și securitatea în unitățile de arest, în conformitate cu legislația și normele interne", transmite Poliţia Română.

