Apar detalii noi în cazul milionarului turc evadat din Penitenciarul Rahova. "Regele veiozelor", închis pentru că a omorât un poliţist cu maşina, a avut un plan bine pus la punct pentru a fugi. I-a convins pe ofiţerii din penitenciare că e un deţinut model care merită să primească zeci de permisii: s-a convertit de la islam la ortodoxie, a jucat în piese de teatru, s-a fotografiat cu Patriarhul şi a cântat în corul bisericii. Apoi, a dispărut. Autorităţile cred că ar fi deja în Turcia.

Atas Abdullah, cunoscut drept "regele veiozelor", a jucat atâta teatru în închisoare încât i-a convins pe mai marii din puşcărie să-l lase să stea mai mult în libertate decât după gratii.

"El fiind regele veiozelor a stins lumina la tot sistemul!", spune Giovani Ţuţu, fostul coleg al turcului evadat.

Turcul s-a convertit de la islam la religia ortodoxă, a mers la slujbe şi liturghii, a cântat în corul bisericii, ba chiar s-a fotografiat şi alături de Patriarhul Daniel.

Abulah Ataș a urcat impreună cu trupa închisorii pe scena Teatrului Nottara la începutul lunii noiembrie. Deținuții au pus în scenă piesa Momente din Titus Andronicus, la un fetival intitulat Descătușare prin Cultură. Pentru contribuția la spectacol, turcul a primit credite şi aşa a beneficiat de permisii și în decembrie, și în ianuarie când până la urmă a evadat.

Un fost coleg de detenţie spune că turcul nu a dat niciodată semne că ar vrea să evadeze

"Probabil s-o fi plictisit și el, avea 11 ani zi la zi, probabil o fi avut vreun moment de nu ştiu ce să spun dar cred că asta nu a fost o întâmplare cred că a gândit-o, nu a plecat el așa tam nesam. Era o persoană destul de ok, parcursul lui în penitenciar a fost unul bun, era un deţinut model", spune Giovani Ţuţu, fostul coleg al turcului evadat.

Atas Abdullah a avut 24 de permisii în ultimii doi ani

Atas Abdullah este condamnat la 22 de ani şi 10 luni pentru că a omorât un poliţist. În ultimii doi ani a avut 24 de permisii. Ultima învoire, cea în urma căreia turcul a dispărut, a fost semnată de un director adjunct al ANP, despre care sursele Observator spun că ar fi vărul ministrului de Justiţie.

"Ce era până în decembrie, da, într-adevăr eu am coordonat structura şi ultima semnătură era a mea. Începând cu luna ianuarie nu mai e a mea", spune Geo Bogdan Burcu, directorul ANP.

Pentru a evita astfel de situaţii, Ministerul Justiţiei şi-a propus să cumpere 6000 de brăţări electronice. Proiectul trebuia să intre în vigoare de la începutul acestui an, însă a fost amânat pentru anul viitor.

"Ce ne propunem să facem este să ducem lucrurile in zona sigurantei, si anume sa cumpărăm brătări electronice care sa fie utilizate nu doar de aceste persoane care merg in permisiune, dar si de cei care merg să lucreze, pentru că avem o mare problemă, am 25.000 de detinuti in România, oamenii vor sa lucreze", spune Radu Marinescu, ministrul Justiţiei.

Autorităţile iau în calcul ca evadatul să fi ajuns deja în Turcia. Ataş Abdullah este căutat acum la nivel internaţional, inclusiv de SRI. În paralel, Ministerul Justiţiei a trimis corpul de control la Penitenciarul Rahova.

