Tragedie într-o localitate din Vaslui. Trei oameni au fost găsiţi inconştienţi într-un beci. Se ocupau cu pregătirea vinului şi coborâseră ca să-l pună în recipiente. O rudă i-a descoperit şi a cerut ajutorul medicilor.

Un bărbat de 76 de ani, o femeie de 72 de ani și fiul lor, în vârstă de 40 de ani cu coborât în beci pentru a se ocupa de pregătirea vinului și au fost găsiți căzuți unul peste celălalt. Cel mai probabil, aceștia s-au intoxicat cu dioxid de carbon, gaz care se poate acumula în timpul procesului de fermentare a vinului.

Descoperirea a fost făcută în această dimineață de o rudă, care a sunat imediat la numărul de urgență 112.

Până la sosirea echipajelor medicale, un bărbat, ajutat de alți trei vecini, a reușit să-i scoată din beci. Faptul că ușa beciului era deschisă ar fi contribuit la salvarea lor.

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Victimele au fost găsite în stare gravă. Cei doi vârstnici se aflau în comă profundă, iar bărbatul de 40 de ani era în stop cardiorespirator. Acesta a fost resuscitat, iar ulterior toate cele trei persoane au fost transportate la Spitalul din Bârlad pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.