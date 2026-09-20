Braşovul este o destinaţie de vacanţă care nu mai are nevoie de prezentare, dar trebuie să ştiţi că oraşul de sub Tâmpa este mai mult decât centrul şi câteva obiective arhicunoscute. Troițele din cartierul vechi Șchei sunt bucăţi de istorie pe care le putem vedea cu ochii noştri. Sunt trei trasee, mai puțin cunoscute, însă cu adevărat fascinante, care ne poartă paşii prin locuri încărcate de povești.

Sunt 64 de troițe în vechiul cartier românesc al Brașovului. Din lemn sau piatră, crucile sunt adăpostite în mici altare construite la intersecția drumurilor.

"E un patrimoniu care merită sa fie salvat. Foarte mult timp au fost lăsate cam în neglijență, nu spun în altfel.", spune un bărbat.

Crucea din Cutun, cea mai veche troiţă

Cea mai veche troiță este Crucea din Cutun. Istoria ei începe din 1234.

Articolul continuă după reclamă

Troița din Variște, cunoscută și drept crucea din pajiștea mare, a fost ridicată în 1816 și este și astăzi în grija grupului junilor bătrâni. Timpul a lăsat însă urme adânci pe zidurile, picturile, acoperișul și pe frontonul acestei troițe de patrimoniu.

Troițele sunt, alături de costumele junilor, cel mai puternic element de patrimoniu material ce-i leagă pe localnici de valorile și trecutul comunității.

Troița aceasta din Piața Prundului este una dintre două troițe ale căpitanului Ilie Birt, un erou al comunității din Șcheii Brașovului. A fost ridicată în 1730 și este locul în care an de an în duminica Tomii, membrii grupurilor de juni se adună și cântă Troparul Învierii Domnului.

Troiţele, cel mai puternic element de patrimoniu care îi leagă pe localnici de valori şi trecutul comunităţii

"Aveau tradiții foarte serioase și știau fiecare după crucile acestea cine, unde locuiește, erau repere.", spune o femeie.

"Ele au fost simbolul pentru acest popor, prin troiță omul și-a continuat viața bisericească. Dacă nu avea voie să facă o biserică, făcea o troiță că nu-l oprea nimeni să facă pe frontul casei lui o troiță.", spune Preot Vasile Oltean, cercetător.

În Șchei există trei trasee care grupează cele mai frumoase troițe, pe care orice turist le poate descoperi la pas. Zece dintre ele vor fi reabilitate, iar Proiectul costă aproape 14 milioane de lei.

"Acolo sunt lucruri care pot fi preluate de acolo, specialiștii le iau, le prelucrează, le refolosim practic după ce le tratează. Partea de restaurare este foarte complicată.", spune George Scripcaru, primar Brașov.

Autoritățile locale caută acum specialiștii care să dea troițelor o nouă viață. Reabilitarea trebuie încheiată în 19 luni de la începerea lucrărilor.