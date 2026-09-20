O tragedie s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Var, județul Sălaj. Un copil în vârstă de aproximativ 2 ani a murit într-un incendiu izbucnit la o locuință.

Copil de 2 ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări în Sălaj. Ce a provocat incendiul - captură Facebook / Ecou Sălăjean

Alarma a fost dată la ora 00:43, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate echipaje de pompieri din cadrul Secției de Pompieri Jibou și Detașamentului de Pompieri Zalău.

La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta într-o cameră și la podul casei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Flăcările prezentau pericol de propagare la întreaga construcție.

Pompierii au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului și au reușit să împiedice extinderea focului. În urma incendiului au ars o cameră și podul aferent, iar izolația de pe fațada locuinței a fost, de asemenea, afectată.

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Copilul a fost găsit în camera incendiată

Din nefericire, în timpul intervenției, pompierii au identificat în camera afectată de incendiu un copil în vârstă de aproximativ 2 ani fără suflare.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat sau supraîncălzit.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență le reamintesc cetățenilor să supravegheze permanent mijloacele de încălzire și să respecte regulile de prevenire a incendiilor, mai ales pe timpul nopții.

Tragedia readuce în atenție riscurile utilizării nesupravegheate a surselor de încălzire, în special în sezonul rece, când astfel de echipamente sunt folosite intens.