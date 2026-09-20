Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă. PNL, USR și UDMR au lucrat în weekend la actualizarea programului de guvernare, iar în zilele următoare sunt programate discuții cu grupurile parlamentare. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, spune că obiectivul este ca programul și lista noului cabinet să fie depuse până la finalul săptămânii viitoare, iar votul de învestitură să aibă loc în ultimele zile din septembrie.

PNL anunță calendarul pentru formarea Guvernului. Când ar putea avea loc votul de învestitură - Facebook/Siegfried Mureşan

Echipele de negociere ale PNL, USR și UDMR au lucrat în acest weekend la actualizarea programului de guvernare, urmând ca în zilele următoare să înceapă discuțiile cu grupurile parlamentare, a declarat Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit acestuia, premierul desemnat este implicat în procesul de elaborare a programului de guvernare și lucrează împreună cu experții partidelor pentru ca documentul să reflecte atât așteptările românilor, cât și situația economică și administrativă actuală.

"În această seară sper să reușim să centralizăm mare parte dintre aceste lucruri, iar zilele următoare vor începe discuțiile atât cu grupurile parlamentare ale PNL, USR, UDMR, acestea fiind primele grupuri pe care premierul desemnat le va aborda pentru a discuta pe programul de guvernare, iar ulterior se va discuta și cu celelalte grupuri parlamentare", a declarat Ionel Bogdan.

Articolul continuă după reclamă

Când ar putea avea loc votul de investitură

PNL își propune ca până la finalul săptămânii următoare să fie depus atât programul de guvernare, cât și lista cabinetului de miniștri.

"Este important ca tot procesul să dureze cât mai puțin și să avem investit un guvern cât mai repede", a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

Întrebat când ar putea avea loc votul de învestitură, Ionel Bogdan a indicat ca interval posibil începutul săptămânii, respectiv zilele de 28, 29 sau 30 septembrie.

PNL așteaptă poziția PSD după discuțiile cu premierul desemnat

În ceea ce privește voturile necesare pentru învestirea noului cabinet, reprezentantul PNL a spus că numărul actual este unul "de pornire" și că negocierile cu celelalte grupuri parlamentare vor fi esențiale.

Ionel Bogdan a afirmat că se așteaptă ca PSD să analizeze programul de guvernare și să discute cu premierul desemnat înainte de a lua o decizie privind susținerea guvernului.

"Așteptarea mea este ca PSD să aștepte să studieze programul de guvernare, să aștepte discuția cu premierul desemnat și după să ia o decizie în cunoștință de cauză", a declarat acesta.

El a susținut că, în actualul context, este necesară depășirea blocajului politic și formarea unui guvern cu puteri depline.

"Avem nevoie de rectificare bugetară"

Purtătorul de cuvânt al PNL a subliniat că noul guvern va trebui să gestioneze mai multe probleme urgente, între care rectificarea bugetară și asigurarea finanțării pentru domenii precum sănătatea și educația.

"Situația pe care o avem este, în continuare, una complicată și pe care trebuie să o depășim. Avem nevoie de rectificare de buget, este nevoie de a asigura finanțări în sănătate, educație și lucrurile acestea sunt importante pentru perioada care urmează", a spus Ionel Bogdan.

El a făcut referire și la evaluările agențiilor de rating, afirmând că este important ca România să aibă un guvern cu puteri depline în perioada următoare.

Alternanța la guvernare, una dintre variantele discutate cu PSD

Întrebat dacă PNL ar putea ajunge la un acord cu PSD în cadrul negocierilor, Ionel Bogdan a spus că acest lucru depinde în primul rând de poziția social-democraților.

Purtătorul de cuvânt al PNL a reamintit că liberalii au făcut încă din luna iunie o ofertă privind alternanța la guvernare, prezentată ca una dintre variantele pentru instalarea unui nou cabinet.

O altă variantă, potrivit lui Bogdan, este ca parlamentarii care susțin formarea unui guvern și stabilitatea politică să voteze pentru învestirea cabinetului.

"Suntem hotărâți să mergem până la votul în Parlament, indiferent de opiniile pe care le vor avea un grup politic sau altul", a declarat reprezentantul PNL.

Structura viitorului guvern, discutată în zilele următoare

În ceea ce privește împărțirea ministerelor și structura politică a viitorului cabinet, Ionel Bogdan a precizat că aceste aspecte nu au fost încă discutate.

"Nu am discutat pe structura guvernului, pe structura componenței politice a viitorului guvern. Aceste lucruri se vor discuta în zilele care urmează", a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

Astfel, următoarea etapă a negocierilor va viza atât definitivarea programului de guvernare, cât și discuțiile cu grupurile parlamentare și stabilirea structurii viitorului cabinet.