PSD decide luni dacă îl susţine pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier

Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11.00, pentru a analiza nominalizare lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României. În cadrul ședinței, social-democrații vor stabili dacă susțin în Parlament învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.

Conducerea PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier - Sursa: Hepta

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunța joi că a convocat o ședință a BPN, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Conducerea PSD se reunește pentru a analiza nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

"Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării", a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

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El adăuga că a luat act cu "surprindere și dezamăgire" de propunerea președintelui Nicușor Dan.

"Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale", scria liderul social-democrat.

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Grindeanu mai preciza că România se află într-o situație "extrem de dificilă", iar "încăpățânarea" lui Ilie Bolojan de "a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională" a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor româneşti.

Grindeanu a convocat conducerea partidului

"Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget - adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic", susținea Grindeanu.