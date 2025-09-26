Prima reacţie a ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, despre cazul focarului de infecţie şi al deceselor de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iaşi, că este "inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice". Rogobete spune că nu se poate pronunţa încă dacă există "o legătură directă de cauzalitate" între "infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor", dar precizează că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat "abia astăzi", după 13 zile de la primul caz. Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. "Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie", avertizează ministrul.

"Din datele medicale existente, la momentul de faţă, puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, nu putem realiza o legătură directă din punct de vedere medical între infecţiile asociate şi celelalte patologii sau comorbidităţi ale pacienţilor. Legătura directă de cauzalitate va fi stabilită de experţii în medicină legală şi nu vreau eu să speculez sau să mă antepronunţ. Însă, în zona administrativă, din datele pe care le am, prima infecţie a apărut în 13 septembrie, dar aceasta a fost raportată către Direcţia de Sănătate Publică Iaşi cu întârziere de către unitatea sanitară, abia în 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienţi infectaţi", a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că datele preliminare pe care le are arată că spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare la nivelul Secţiei de Terapie Intensivă şi nu a transmis informările şi raportările în timp util către DSP, conform legislaţiei în vigoare.

"Am dispus acum de urgenţă un control comun, la care vor participa şeful Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi şeful Inspecţiei Sanitare de Stat din Ministerul Sănătăţii, care se vor deplasa de urgenţă la Iaşi, împreună cu echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii, pentru evaluarea situaţiei", a afirmat Rogobete.

Ministrul a explicat că, potrivit normelor în vigoare, după apariţia a trei cazuri se declară focar şi se instituie măsuri epidemiologice speciale, dar conducerea spitalului trebuia "să raporteze şi să monitorizeze" de la apariţia primului caz.

"Faptul că au ajuns la şase zile distanţă să raporteze şi iată că Ministerul Sănătăţii află de această situaţie astăzi, în 26 septembrie, deci practic la 13 zile distanţă, mi se pare o lipsă de profesionalism care sigur că va fi investigată", a afirmat Rogobete.

Amenzi date la spital

Potrivit ministrului, până acum, inspectorii sanitari din cadrul DSP Iaşi au aplicat deja o serie de măsuri, între care o amendă contravenţională de 10.000 de lei epidemiologului spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecţiilor nosocomiale, şi sancţionarea cu 10.000 de lei a medicului ATI, pentru nerespectarea protocoalelor. De asemenea, unitatea sanitară a fost amendată cu 50.000 de lei pentru nerespectarea protocoalelor, a mai informat Alexandru Rogobete.

"Alte măsuri dispuse sunt închiderea temporară a corpului A din secţia ATI până la rezolvarea actualului context epidemiologic, modificarea programului de vizită pentru toată secţia ATI, atât din corpul A, cât şi din corpul B, şi celelalte măsuri epidemiologice, clasice, specifice pentru asemenea situaţii. Am dispus Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii şi Inspecţiei Sanitare de Stat ca până săptămâna viitoare, miercuri cel târziu, să avem un raport de control final şi, dacă este necesar, cu siguranţă, voi demite atât directorul Direcţiei de Sănătate Publică, cât şi directorul unităţii sanitare din Iaşi şi toate persoanele implicate vor fi sancţionate corespunzător", a mai spus Rogobete.

Ministrul Sănătăţii consideră "inacceptabil" ca într-un spital de pediatrie, într-o secţie de ATI de neonatologie, aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice. "Asta în anul 2025, în contextul în care, de câteva luni, discutăm periodic despre noi protocoale şi despre noi măsuri pentru limitarea infecţiilor asociate activităţii medicale", a punctat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a promis că, după ce va primi raportul Corpului de Control, va face publice, "ca de fiecare dată", măsurile pe care le va lua în urma constatărilor inspectorilor trimişi, vineri, la Iaşi.

"Dar vă spun sigur că cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără nicio discuţie", a avertizat ministrul.