Accident de groază în Oradea. Un șofer a murit după ce mașina sa a intrat într-un camion

O persoană a murit în urma unui accident în care au fost implicate un autoturism şui un camion, produs duminică noaptea, pe Şoseaua Borşului din municipiul Oradea.

”În cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, 8 februarie a.c., pompierii militari orădeni au intervenit la un accident rutier produs între un autocamion şi un autoturism, pe Şoseaua Borşului din municipiul Oradea”, anunţă duminică dimineaţă ISU Bihor.

În urma evenimentului rutier, şoferul autoturismului a fost declarat decedat. Conducătorul autocamionului a refuzat transportul la spital.

Apelul a fost primit prin Sistemul Unic 112, în jurul orei 02.00, iar la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă, două echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, dintre care unul de paramedici, cu o autospecială de intervenţie şi ambulanţa SMURD a subunităţii, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

