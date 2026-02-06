Antena Meniu Search
Un șofer din Craiova a plătit vineri o amendă cu 630 de lei cu sute de monede în semn de protest. Funcționarii primăriei nu l-au refuzat, dar au închis ghișeul o oră ca să numere fisele.

de Diana Severin

la 06.02.2026 , 20:13

Șoferul amendat: Achit o amendă pe care am primit-o de la Poliția Locală.

Funcționar: Cu ce achitați?

Șoferul amendat: Cash.

Funcționar: Aveți de 10 și de 50 (de bani - n.r.)... Dar o să dureze puțin...

Șoferul amendat: Da, nicio problemă!

Șoferul amendat pentru cum a parcat s-a prezentat la ghișeu cu trei kilograme de monede și sute de bancnote de unu și cinci lei.

"Nici nu aveam alte posibilități financiare, am strâns economiile, lucrez pentru minim pe economie și în semn de protest", a spus Cristian Constantin Veliș, bărbatul amendat.

Luați la bani mărunți, cei trei funcționari s-au afundat în calcule.

"E dreptul cetățeanului să plătească cu orice monedă a statului român", a spus un funcționar.

Metoda de plată, o formă de protest: "Amenzile sunt prea mari pentru veniturile noastre"

"Nu au nicio vină angajații, dar e o formă de protest, deoarece amenzile sunt prea mari pentru veniturile noastre", a mai spus bărbatul amendat.

Șoferul a fost amendat de Poliția Locală Craiova pentru că a depășit locul lui de parcare și a intrat în spațiul rezervat persoanelor cu dizabilități.

"Persoana aceea a sunat a doua zi la Poliție, invocând motivul că nu are loc să intre în mașină, cu toate că acesta avea destul spațiu", a explicat bărbatul amendat.

Protestul cu mărunțiș a fost folosit luna trecută și de un localnic din Suceava, exasperat de majorarea taxelor locale.

