Român mort la muncă în Italia, chiar de ziua fiicei sale. A fost strivit de o placă metalică, în fabrică

Un român de 57 de ani a murit într-un accident de muncă produs într-o fabrică din nordul Italiei, în timp ce familia îl aștepta acasă pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale de 12 ani. Soția spune că a aflat vestea abia când carabinierii i-au bătut la ușă.

Tragedia s-a petrecut joi la primele ore ale dimineții, pe strada Castellazzo din Cambiago, la compania siderurgică Prismag, care se ocupă de echiparea vehiculelor industriale. Dinu Florin Craiu, un român de 57 de ani stabilit la Treviglio, lucra la un utilaj când a fost prins sub o placă metalică ce a căzut peste el, relatează publicaţia Corriere Della Sera.

În urma incidentului, un alt muncitor, în vârstă de 54 de ani, a suferit o rană la braț, însă nu gravă. La fața locului au intervenit carabinierii din Gorgonzola, pompierii și tehnicienii ATS. Pompierii au reușit să-l scoată pe român de sub placa metalică.

Cadrele medicale au încercat să-l resusciteze la fața locului, însă bărbatul își pierduse deja cunoștința. A fost transportat de urgență, intubat și în stare critică, la Policlinica din Zingonia, unde a murit la scurt timp după ce a ajuns.

Familia îl aștepta acasă pentru aniversarea fiicei

În locuința familiei din Treviglio, cei dragi îl așteptau pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale, care împlinea 12 ani. În locul petrecerii, a venit însă vestea tragediei.

Soția, Anca Ugrutan, a povestit momentul în care a aflat ce s-a întâmplat. "Când am auzit soneria și am văzut că sunt carabinierii, am înțeles imediat că s-a întâmplat ceva grav. Era ora 14:30 și soțul meu murise de la 9, dar nimeni nu mă anunțase mai devreme."

Însoțită de o vecină, femeia a mers la spital, unde a fost întâmpinată de fratele geamăn al victimei, Lucian.

"Suntem gemeni. Eu l-am adus în Italia, de 24 de ani locuia la Treviglio. Era absolvent (pe LinkedIn scrie că este inginer, n.r.), dar s-a adaptat mereu să facă orice pentru a-și întreține familia. De aproximativ trei ani lucra la acea firmă, dar îl simțeam des îngrijorat", a povestit geamănul bărbatului, Lucian.

Familia a mers să ridice lucrurile personale ale bărbatului din vestiarul fabricii. "Cu Anca am mers să-i ridicăm lucrurile personale, golindu-i dulapul. Ni s-a părut că mâine (azi, n.r.) vor deschide ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Sperăm să se stabilească ce s-a întâmplat și de ce a murit fratele meu", a adăugat Lucian Craiu.

Durerea unei familii și vestea greu de dat mamei

Fratele victimei spune că va trebui să-i dea vestea și mamei lor, în vârstă de 80 de ani. "Are 80 de ani, nu știu cum să fac. În decembrie a fost internată în spital".

Familia își dorește ca trupul lui Dinu Florin Craiu să fie repatriat în România, fiind originari dintr-un sat de lângă Cluj-Napoca, însă costurile ridicate ar putea fi greu de suportat.

Moartea bărbatului a îndurerat și vecinii.

"Era un om bun, l-am văzut în această dimineață. Ne-am întâlnit când ieșeam din casă să mergem la muncă", își amintește Ioan Gadja.

"Era rezervat și liniștit, nu bea și nu fuma, singura lui pasiune era sportul, îi plăcea să meargă la sală. În curte este bicicleta lui nouă, ne-a arătat-o sâmbătă, abia aștepta să o folosească", a adăugat Teodor Hojda.

Sindicatul UIL din Milano și Lombardia a transmis că este "încă o victimă, într-o regiune care de la începutul anului numără deja 6 morți la locul de muncă", subliniind că astfel de tragedii se repetă "cu o regularitate îngrijorătoare și prin aceleași mecanisme: striviri, căderi de la înălțime, lipsa sau utilizarea incorectă a echipamentelor de protecție individuală, proceduri inadecvate și organizări ale muncii care nu pun prevenția în centrul atenției".

