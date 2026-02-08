V-aţi gândit vreodată că vinul şi pălinca pot fi ingrediente în reţete de cârnaţi? Ei bine, ieri, totul a fost posibil la un festival din Nicoleşti, judeţul Harghita. 33 de echipe, din trei ţări, au venit pregătite pentru a-i da pe spate pe vizitatori cu cele mai gustoase preparate. Au fost pregătite în total peste 50 de tipuri de cârnaţi.

Pe terenul de fotbal din Nicoleşti, grătarele au sfârâit de dimineaţă până seara.

"Am pregătit astăzi 150 de metri de cârnaţi, condimentaţi după o reţetă proprie. Îi prăjim pe toţi 150 de metri, deodată, pe acest grill uriaş", spune Gabriela Palfi, participantă.

Vizitatorii şi-au încântat papilele gustative cu cele mai inedite reţete de cârnaţi.

"Cârnaţi de două feluri: „femeia iute" şi al doilea „cel al colegilor". Numai condimente de casă", spune Barta Attila Csaba, participant.

"Cârnaţi tradiţionali de la Cluj, după o reţetă autentică, păstrată din bătrâni. Vă divulgăm o parte: usturoi, sare, piper şi foarte puţină boia afumată şi carne, bineînţeles, slănină şi carne de porc", spune Adriana Baciu, participantă.

Iar mirosul de grătar i-a atras şi pe turiştii aflaţi în localitate.

"Cârnaţii şi brânzeturile sunt delicioase şi foarte diferite faţă de cele din Australia. Este minunat să vezi cum sunt făcuţi cârnaţii", spune Penny, turistă din Australia.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Tinerilor din Nicolești.

