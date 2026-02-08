Accident cu două victime, ieri, în Timişoara. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un autoturism loveşte frontal o maşină care circula regulamentar şi, ulterior, este lovit de un al treilea autovehicul care venea din spatele său.

Şoferul vinovat, în vârstă de 51 de ani, nu a acordat prioritate când a vrut să vireze la stânga pe o stradă adiacentă şi atunci a avut loc impactul.

Două pasagere din autoturismul care circula regulamentar au fost rănite şi transportate de urgenţă la spital.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

