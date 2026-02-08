Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Accident de groază în Timişoara, surprins de camere. Două femei au ajuns la spital

Accident cu două victime, ieri, în Timişoara. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum un autoturism loveşte frontal o maşină care circula regulamentar şi, ulterior, este lovit de un al treilea autovehicul care venea din spatele său.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 09:27

Şoferul vinovat, în vârstă de 51 de ani, nu a acordat prioritate când a vrut să vireze la stânga pe o stradă adiacentă şi atunci a avut loc impactul.

Două pasagere din autoturismul care circula regulamentar au fost rănite şi transportate de urgenţă la spital.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident timisoara victime
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Afacerea uriaşă la care renunţă patronii Dedeman, fraţii Pavăl! Motivul invocat de miliardarii români
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Evenimente » Accident de groază în Timişoara, surprins de camere. Două femei au ajuns la spital