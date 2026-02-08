Video Incendiu puternic la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea
A fost panică, aseară, în Tulcea, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o hală plină cu cabluri electrice.
Echipajele de pompieri, ajunse imediat la faţa locului, au dus o luptă contra cronometru ca să stingă flăcările care ameninţau să cuprindă şi blocurile din vecinătate.
În cele din urmă, salvatorii au reuşit să stingă focul, şi din fericire nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale au fost însemnate. Incendiul ar fi izbucnit de la un scurtcircuit.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰