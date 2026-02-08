Antena Meniu Search
Video Incendiu puternic la o hală plină de cabluri electrice, în Tulcea

A fost panică, aseară, în Tulcea, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o hală plină cu cabluri electrice.

de Redactia Observator

la 08.02.2026 , 09:39

Echipajele de pompieri, ajunse imediat la faţa locului, au dus o luptă contra cronometru ca să stingă flăcările care ameninţau să cuprindă şi blocurile din vecinătate.

În cele din urmă, salvatorii au reuşit să stingă focul, şi din fericire nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale au fost însemnate. Incendiul ar fi izbucnit de la un scurtcircuit.

