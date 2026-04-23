6 persoane reținute de DNA într-un dosar privind modernizarea drumurilor din Bistrița-Năsăud

Șase persoane, printre care și administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, au fost reținute de procurorii DNA într-un dosar de corupție ce vizează presupuse nereguli majore în derularea unui contract de modernizare a unor drumuri județene. Ancheta indică un posibil prejudiciu de peste 90 de milioane de lei, iar inculpații urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.

UPDATE: Toate cele şase persoane din dosar au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Este vorba despre:

Florin Moldovan – administrator public al județului Bistrița-Năsăud

Ciprian Ceclan-Oprea – director executiv în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Victor Poienar – Șef serviciu la Serviciul administrare drumuri județene din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Iacob Larionesi – reprezentant al Frasinul SRL

Vasile Cîrceie – angajat al Frasinul SRL (șef șantier)

Sergiu Baba – specialist proiecte tehnice, studii de fezabilitate, care a realizat documentațiile tehnice pentru mai multe proiecte de reabilitare a drumurilor din județ.

Administratorul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, printre eprsoanele vizate

Potrivit unui comunicat transmis joi de DNA, Grigore Florin Moldovan, administratorul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, este cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu şi o infracţiune de luare de mită, în formă continuată (trei acte materiale).

În dosar au mai fost reţinuţi Ciprian Ceclan, director executiv al Direcţiei investiţii şi drumuri judeţene din cadrul CJ Bistriţa Năsăud (complicitate la abuz în serviciu), Victor Poenar, şef al Serviciului administrare drumuri judeţene (complicitate la abuz în serviciu), un manager de proiect, un reprezentant al societăţii Frasinul SRL şi administratorul firmei Baseli Drum Consult.

Cei şase inculpaţi vor fi prezentaţi joi la Tribunalul Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, faţă de inculpaţii Rodica Botiş, inginer în cadrul Serviciului administrare drumuri judeţene - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu şi Gelu Văclaş, şef al parcului auto în cadrul CJ Bistriţa-Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare în formă continuată (11 acte materiale) şi participaţie improprie la abuz în serviciu, sub forma instigării.

"În prezentul dosar penal se efectuează cercetări în legătură cu modalitatea de derulare a unui contract de lucrări privind modernizarea unor drumuri judeţene, încheiat în cursul anului 2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi o asociere de firme din care face parte, în calitate de lider, S.C. Frasinul SRL. Beneficiarul contractului este Unitatea Administrativ-Teritorială Bistriţa-Năsăud, iar valoarea totală a contractului este de 103.039.186,82 lei fără TVA", se arată în comunicatul DNA.

Prejudiciu de 90 de milioane de lei

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2025, la instigarea reprezentantului societăţii Frasinul SRL, inculpatul Moldovan Grigore Florin, căruia i-au fost delegate atribuţiile de ordonator de credite de către preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, în cadrul derulării contractului de lucrări ar fi încheiat un act adiţional şi ar fi depus mai multe cereri de decontare, prin care s-ar fi majorat nejustificat valoarea reală a lucrărilor ce făceau obiectul contractului de lucrări. Prin aceste demersuri ar fi fost cauzat un prejudiciu total de peste 90 de milioane de lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, concomitent cu obţinerea unui folos necuvenit în acelaşi cuantum pentru asocierea de firme beneficiară a contractului.

"Astfel, la data de 01 aprilie 2025, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi semnat un act adiţional la contractul încheiat cu asocierea de firme din care face parte şi S.C. Frasinul S.R.L., prin care valoarea contractului ar fi fost majorată de la 103.039.186,82 lei fără TVA la 118.488.381,02 lei fără TVA, deşi lucrările executate ar fi fost supraevaluate. În acelaşi context, pentru a justifica încheierea actului adiţional, inculpatul Moldovan Grigore Florin ar fi aprobat notele de fundamentare întocmite sau semnate de către funcţionarii publici Ceclan Oprea Ciprian, Poienar Victor şi Botiş Rodica, precum şi de inculpatul C.V.", susţin procurorii.

Ulterior, în derularea contractului de finanţare, Grigore Florin Moldovan ar fi aprobat şi transmis mai multe cereri de decontare aferente unor lucrări evaluate necorespunzător, incluse în actul adiţional menţionat.

De asemenea, în perioada iunie-octombrie 2025, el ar fi primit de la inculpatul L.I., în trei tranşe distincte, suma totală de 70.000 de lei, precum şi material lemnos. Foloasele materiale ar fi fost acordate în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în scopul de a determina adoptarea unor măsuri favorabile societăţii Frasinul SRL, în contextul derulării contractului de lucrări.

Procurorii mai afirmă că, în cursul anului 2025, inculpatul Gelu Văclaş ar fi alimentat lunar autoturisme care nu aparţin CJ Bistriţa-Năsăud, utilizând în acest scop cardurile sau bonurile de combustibil puse la dispoziţie de instituţie. În aceeaşi perioadă, el i-ar fi determinat pe funcţionarii publici din cadrul CJ Bistriţa-Năsăud să aprobe şi să dispună, fără vinovăţie, plata contravalorii unor bunuri montate pe autoturisme care nu aparţin instituţiei.

"Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpaţii Rodica Botiş şi Gelu Văclaş au obligaţia de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţele de dispunere a măsurilor şi să nu exercite funcţiile în cadrul cărora ar fi săvârşit faptele", se mai menţionează în comunicatul DNA.

70 de percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe

Procurorii anticorupţie au efectuat, miercuri, aproape 70 de percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe într-un dosar de spălare de bani privind achiziţii de lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Judeţene Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres, au fost efectuate percheziţii domiciliare în 69 de locaţii din Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iaşi şi din Bucureşti, fiind vizate sediile a două instituţii publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice şi sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

