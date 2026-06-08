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Video Doi oameni au murit în Vaslui, după ce maşina lor a intrat pe contrasens şi s-a izbit de o autocisternă

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 08.06.2026, 08:47 | Modificat la 08.06.2026, 08:53

Tragedie, ieri, şi pe Drumul European 581, în judeţul Vaslui. Un şofer a murit, după ce a intrat pe contrasens şi a lovit frontal o autocisternă.

Impactul a fost atât de violent, încât, atât el, cât şi pasagerul din autoturism, au rămas încarceraţi. Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

ărbatul de 58 de ani care se afla cu el în vehicul a fost scos dintre fiare, intubat şi dus de urgenţă la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a murit. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Anda Anghelache
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