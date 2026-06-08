Premierul pro-european Nikol Pașinian revendică o "victorie istorică" la alegerile parlamentare din Armenia

Premierul armean Nikol Pașinian anunță o victorie „istorică” a partidului său pro-european, Acordul Cetățenesc, în alegerile parlamentare desfășurate în weekend, scrutin marcat de tensiuni geopolitice și acuzații de ingerințe externe. Rezultatele preliminare indică un avans clar în fața opoziției pro-ruse, în contextul în care Armenia își reconfigurează direcția politică spre Occident.

Prim-ministrul armean Nikol Paşinian a declarat luni că partidul său, Acordul Cetățenesc, pro-UE, a obținut o "victorie istorică" la alegerile parlamentare din weekend, scrie Politico.

Potrivit lui Pashinyan, primele rezultate după numărarea a 95% din buletine au arătat că partidul său a obținut peste 50% din voturi.

Cel mai apropiat rival al său, Armenia Puternică, partid pro-rus, se afla pe locul al doilea la momentul respectiv, cu 23,5%.

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Alegerile parlamentare, primele de când Armenia a cedat regiunea disputată Nagorno-Karabah Azerbaidjanului în 2023, au fost un referendum cu miză mare între Pashinyan, susținut de președintele american Donald Trump, și principalul său adversar, oligarhul ruso-armean Samvel Karapetyan.

"Viitorul Armeniei va fi o strategie de consolidare a independenței, statalității, democrației și statului de drept. Vom continua pe calea reformelor democratice, desigur cu sprijinul partenerilor noștri europeni, deoarece Uniunea Europeană este principalul nostru partener în implementarea reformelor democratice", a declarat Nikol Paşinian reporterilor în fața unei secții de votare, după ce și-a exprimat votul duminică dimineață.

Îngrijorări legate de amestecul Rusiei

Alegerile au fost marcate de îngrijorări legate de amestecul Rusiei. Autoritățile armene au anunțat sâmbătă că peste 40 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de cumpărare de voturi în cadrul unei anchete privind o schemă la scară largă care ar fi implicat partidul Armenia Puternică, potrivit presei de stat.

Șase dintre mandatele de arestare au fost emise pe numele membrilor partidului lui Karapetyan, potrivit relatărilor din presă .

Comentând arestările de duminică, Karapetyan a spus că acestea "nu vor schimba părerea alegătorilor armeni". Fondatorul organizației Armenia Puternică își făcea campanie electorală de la conacul său, după ce fusese plasat în arest la domiciliu în iulie anul trecut pentru că a făcut "apeluri publice de uzurpare a puterii". El a respins acuzația ca fiind motivată politic.

Karapetyan a fost escortat duminică la o secție de votare, unde a vorbit pe scurt cu presa înainte de a se întoarce acasă

"Poporul armean va face alegerea corectă, iar Armenia va avea în sfârșit un guvern legitim", a declarat Karapetyan.

Armenia și-a suspendat alianța militară cu Rusia

Reuters a relatat în luna mai că Rusia lua în considerare importarea a zeci de mii de armeni stabiliți în Rusia pentru a vota la alegerile din acest weekend, într-un efort de a submina puterea prim-ministrului.

Pașinian, care a obținut sprijinul lui Trump în luna mai, s-a orientat spre Occident de la invazia la scară largă a Ucrainei de către președintele rus Vladimir Putin în 2022. Deși Armenia rămâne parte a unei piețe unice cu Rusia, sprijinul intern pentru Moscova a scăzut drastic după ce forțele sale militare nu au făcut prea multe atunci când Azerbaidjanul a preluat controlul asupra Nagorno-Karabahului în 2023.

Pașinian a declarat la vremea respectivă pentru Politico că "forțele de menținere a păcii ruse au eșuat în misiunea lor" și, de atunci, și-a schimbat poziția față de UE și SUA. Erevanul și-a suspendat alianța militară cu Rusia în 2024. De atunci, guvernul lui Pașinian și-a exprimat dorința de a adera la UE, atrăgând furia Kremlinului.