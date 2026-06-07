Un bărbat de 73 de ani din judeţul Dolj a fost surprins de poliţişti în timp ce conducea cu peste 170 km/h pe centura municipiului Târgu Jiu. În urma abaterii, şoferul a rămas fără permis pentru patru luni şi a primit o amendă de peste 4.000 de lei, potrivit News.ro.

La 73 de ani, prins gonind pe centura din Târgu Jiu cu 172 km/h. Sancţiunea primită de şofer - Shutterstock

Şoferul a fost înregistrat de aparatul radar, duminică, în jurul orei prânzului, în timp ce conducea cu viteza de 172 km/h pe varianta ocolitoare - VO 66 B, în municipiul Târgu Jiu.

"Întrucât sectorul de drum respectiv este prevăzut cu limita maximă de viteză de 90 km/h, conducătorul auto a depăşit viteza legală cu 82 km/h. Pentru abaterea constatată, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 4.050 de lei, conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile", informează oficialii Poliţiei judeţului Gorj.

Aceştia reamintesc şoferilor că respectarea limitelor de viteză stabilite prin lege reprezintă una dintre principalele condiţii pentru prevenirea accidentelor rutiere şi pentru siguranţa tuturor participanţilor la trafic.