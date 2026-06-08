Un bărbat de 38 de ani din Bacău şi-a ucis tatăl, pentru că mama lui nu i-a dat bani de băutură

Crimă terifiantă într-un sat din judeţul Bacău. Un bărbat de 38 de ani şi-a ucis propriul tată, pentru că nu a primit bani din partea mamei sale ca să-şi cumpere alcool.

După ce a fost refuzat de femeie, individul a devenit recalcitrant şi în conflict a intervenit tatăl acestuia, în vârstă de 72 de ani.

Orbit de furie, a pus mâna pe un cuţit şi l-a înjunghiat în piept. Din păcate, rana i-a fost fatală. Vecinii spun că individul şi-a agresat în repetate rânduri părinţii şi este cunoscut în comunitate pentru comportamentul său violent.

Acesta a fost prins de poliţişti la scurt timp după crimă şi reţinu sub acuzaţia de omor calificat.