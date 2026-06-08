Lecție de ecologie și muncă în echipă la Oradea, unde 20 de liceeni au demonstrat că grija pentru natură se poate transforma într-o aventură de neuitat. Timp de câteva luni, adolescenții au curățat pădurile și malurile râurilor şi au adunat peste o mie de recipiente din plastic, din care au făcut ambarcațiuni pentru o cursă de rafting pe Crișul Repede.

Aventura a început pe malul Crișului Repede unde timp de un an, elevii Liceului Teoretic "Friedrich Schiller" din Oradea au colectat flacoane de plastic, în special cele care nu sunt incluse în sistemul de garanție-returnare, și care de cele mai multe ori sunt aruncate în natură. Din ele, tinerii au cusut manual șase plute.

"De peste tot, am adus şi de acasă, în loc să aruncăm, am fost şi în păduri şi pe marginea Crişului, am colectat, am reciclat", a povestit un elev.

Dincolo de distracție, proiectul numit sugestiv "Duși cu pluta" ascunde o muncă meticuloasă.

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"Cea mai grea parte a fost să le coasem, am cusut în timpul orelor. Destul de migălos pentru că şi sacii mai se rupeau", a spus un o elevă.

Proiectul a luat naștere în urmă cu 12 ani, iar pentru profesori a devenit modul perfect de a preda o altfel de lecție.

"Scopul acestei acţiuni este de a conştientiza importanţa colectării selective și a reciclării. Vrem să încheiem anul școlar într-o notă mai frumoasă, mai altfel", a declarat Ciprian Sirca, profesor de sport la Liceul Teoretic "Friedrich Schiller" Oradea.

Pentru unii, însă aventura a început direct cu o baie, chiar înainte de start.

"Apa era foarte rece şi m-am speriat, eu din prima eram, am avut frică că o să cad în apă şi s-a întâmplat din prima secundă", a spus Valeria.

Cursa de 5 kilometri a fost una strânsă și plină de provocări.

"A fost un traseu greu, dar am reușit până la final să câștigăm. Suta la sută o să avem febră musculară, nu ne mai ridicăm mâine din pat", a spus David Bălan, elev.

"Mi se pare impresionant şi mai ales munca care este în spatele acestui rezultat final de a vâsli cu plutele pe Criş. Copiii s-au antrenat şi s-au ambiţionat unii pe alţii", a spus un spectator.

Evenimentul s-a încheiat cu o baie colectivă în râu și promisiunea că tradiția va merge mai departe. Cele 6 ambarcațiuni ecologice au fost preluate de o firmă specializată pentru a fi reciclate corect.