A sărit dintr-o maşină în mers, iar apoi şi-a găsit sfârşitul pe şosea. Şoferul care l-a izbit în plin a fugit

Moartea l-a găsit pe şosea. Un bărbat de 47 de ani a murit sâmbătă pe drumul dintre Tuzla şi 23 August, judeţul Constanţa. Şoferul care l-a călcat a fugit de la locul accidentului.

Bărbatul a venit din Buzău ca să muncească pe litoral. În seara zilei de sâmbătă se afla în maşina unui prieten, când s-au luat la ceartă. A sărit din autoturismul în mers şi a început să se târască, făcând cale întoarsă. Un şofer a văzut incidentul şi a sunat la 112 ca să anunţe că este pericol pentru trafic. Doar că puţin mai târziu, un şofer de 22 de ani l-a lovit în plin şi l-a abandonat în plină stradă. Ulterior, a fost călcat de o altă maşină.

Ce spun poliţiştii

Astăzi, în jurul orei 1.45, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe DN 39, între localitățile 23 August și Tuzla, s-ar fi produs un accident rutier.

Articolul continuă după reclamă

Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o victimă, bărbat, de 47 de ani, din județul Buzău, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

După producerea evenimentului, șoferul a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, iar în urma cercetărilor efectuate de către polițiști, acesta a fost identificat ca fiind un bărbat, de 22 de ani, din Ovidiu, care a fost depistat la domiciliul său.

Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

În cauză, se continuă cercetările, fiind în desfășurare activități procedurale și audieri pentru stabilirea întregii stări de fapt, a circumstanțelor producerii accidentului și a participației tuturor persoanelor implicate, urmând ca la finalizarea activităților să fie dispuse măsurile legale care se impun.