O elevă premiantă din Cluj ar fi fost drogată şi agresată sexual la banchetul de clasa a XII-a

Banchetul de clasa a XII-a s-a transformat într-un coşmar pentru o elevă premiantă din Cluj. Tânăra de 18 ani ar fi fost drogată şi agresată de trei tineri, printre care şi un coleg de clasă.

Coşmarul familiei a început în jurul orei 1 noaptea, când dirigintele fetei i-a sunat pe părinţi şi le-a spus că fata este incoerentă. Părinţii spun că nimeni, nici măcar un cadru didactic nu a sunat la 112. Atunci când oamenii disperaţi au ajuns la restaurant, au găsit-o pe fată, o elevă premiantă, într-o stare alarmantă.

„Nu putea să poarte o conversație normală, nu înțelegea ce se întâmplă în jurul ei și era complet dezorientată. În ambulanță nici măcar nu și-a recunoscut mama și cerea să fie chemată mama ei. A fost un șoc pentru noi”, a povestit tatăl pentru Știri de Cluj.

Banchetul s-a transformat în coşmar pentru o adolescentă

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Potrivit familiei, examinarea medico-legală a scos la iveală că tânăra a fost violată, iar pe corp avea mai multe vânătăi şi zgârieturi. Acum familia încearcă încă să afle ce s-a întâmplat în intervalul de timp în care adolescenta nu își mai amintește nimic.

„Nu știm în ce context a ajuns acolo și nici unde a fost dusă. Singurul lucru pe care și-l amintește este parcul de lângă local. Atât. Restul este un gol complet”, a mai spus tatăl.

Familia susține că unul dintre ultimii oameni văzuți împreună cu adolescenta este un coleg de clasă, de care fata își și amintește. Potrivit părinților, acesta ar fi ieșit împreună cu fata din local și ulterior ar fi chemat alți doi tineri, în parcul de lângă local.

„Am încercat să aflu ce s-a întâmplat. L-am contactat pe acest coleg și i-am cerut explicații. Mi-a răspus că a mai chemat doi prieteni și că s-a simțit foarte bine. Toate aceste lucruri trebuie acum lămurite de poliție”, afirmă mama fetei.

În ceea ce priveşte utilizarea de substanţe, analizele şi investigaţiile sunt în desfăşurare.

Ce spun reprezentanţii liceului "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la un incident petrecut în cadrul unui eveniment privat în care a fost menționat numele instituției, facem următoarele precizări:

Evenimentul la care se face referire nu a fost organizat de liceu și nu a făcut parte din activitățile oficiale ale instituției. Acesta a fost un eveniment privat, organizat de părinți, desfășurat în afara spațiilor liceului, după încheierea cursurilor și a activităților școlare.

Condamnăm ferm orice faptă care aduce atingere siguranței, integrității sau demnității unei persoane și regretăm profund situația semnalată.

La acest moment, nu deținem informații suplimentare față de cele vehiculate în spațiul public. Având în vedere că aspectele prezentate fac obiectul verificărilor autorităților competente, considerăm că acestea sunt singurele abilitate să stabilească împrejurările exacte ale celor întâmplate. În cazul în care ni se va solicita sprijinul, vom pune la dispoziția autorităților toate informațiile pe care le deținem.