Planuri ambițioase la aeroportul Otopeni. În doi ani, numărul locurilor de parcare pentru mașini ar trebui să se dubleze dacă lucrările respectă graficul. Opt companii au depus oferte pentru o mare parcare supraetajată.

Aeroportul Henri Coandă are nevoie de mai multe locuri de parcare pentru că numărul pasagerilor crește constant. În primele șase luni, peste 7.700.000 de călători au trecut prin el.

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Investiţie de aproape 12.000.000 de euro

Compania de Aeroporturi investește aproape 12.000.000 de euro în parcarea cu patru niveluri și o vrea fără întârzieri.

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"Compania Națională Aeroporturi București va solicita ca anumite tipuri de lucrări mai dificile să se desfășoare în program non-stop, adică să se lucreze permanent. Inclusiv noaptea și în timpul sărbătorilor legale și de asemenea în weekend", susține purtătorul de cuvânt al CNAB, Teodor Postelnicu.

Aproape 5.000 de locuri de parcare, peste 3 ani

Planurile prevăd dublarea numărului de locuri de parcare, astfel încât să existe aproape 5.000 peste trei ani. O nouă parcare, cu peste 1.000 de locuri, ar trebui să fie deschisă chiar luna viitoare, iar până în vara anului 2028 vor fi finalizate încă 800 de locuri. Licitația care își va stabili câștigătorul spre finalul anului va aduce și ea aproape 800 de locuri în plus. Șoferii speră că noile taxe vor fi mai accesibile, mai ales că parcările private, aflate la cinci minute de mers cu mașina, au oferte mai bune decât la aeroport, unde o zi costă 100 de lei.

"O săptămână o oferim la 179 de lei cu transferul inclus din și înspre Aeroportul Otopeni. Colegii vă ajută cu transferul, bagajele și imediat sunteți în aeroport", spune Victor, reprezentant parcare privată.

Mulți călători preferă parcările private ca să scape de haosul din fața terminalului Plecări. Circulația a fost reorganizată cât se lucrează la parcarea supraetajată Sosiri.

"Este îngrozitor, mergi foarte, foarte mult. Dacă dai comandă, trebuie să te duci cam acolo ca să găsești și ei nu se mișcă dintr-un loc. Ei rămân acolo și dacă-i găsești, bine. Dacă nu, nu"

"Haotic. Este cumplit. Și șoferii sunt extrem de agresivi"

"Sunt foarte multe lucrări și nu știu cât durează", spun oamenii.

Lucrările la parcarea de 12.000.000 de euro sunt programate să înceapă spre sfârșitul anului.