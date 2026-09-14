Zelenski cere UE să garanteze un acord cu Rusia pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii critice

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că țara sa este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii ruse, dacă partenerii Kievului vor putea garanta că Moscova încetează, la rândul ei, loviturile asupra sistemului energetic, infrastructurii critice și rutelor de aprovizionare cu alimente. Liderul ucrainean consideră că un astfel de acord ar putea fi primul pas spre pace.

"Ucraina a propus ca partenerii săi să obțină un acord cu Rusia care să oprească distrugerea infrastructurii critice. Alimentele, energia și celelalte resurse de bază care susțin viața trebuie protejate, iar atacurile rusești sunt îndreptate în principal împotriva acestora. În fiecare zi sunt vizate instalațiile energetice ucrainene, infrastructura portuară, logistica și chiar depozitele în care sunt păstrate alimente și produse farmaceutice.

Ucraina nu este convinsă că Rusia este dispusă să respecte vreun acord.

Dacă partenerii noștri sunt pregătiți să se asigure că Rusia se abține cu adevărat de la atacuri asupra sistemului nostru de electricitate, asupra altor facilități energetice, a infrastructurii critice și a rutelor de aprovizionare cu alimente, atunci, desigur, suntem pregătiți să asigurăm o oprire corespunzătoare a atacurilor noastre.

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Astfel încât această măsură să fie una de încredere, pe termen lung, să aibă un impact real asupra vieții oamenilor și să nu se destrame după ce rușii își organizează "alegerile" și obțin o reducere a presiunii asupra benzinei și motorinei exact pentru acea perioadă.

Războiul trebuie să se încheie. Iar un pas de dezescaladare în ceea ce privește infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm măsuri concrete din partea partenerilor noștri", a scris președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X.

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SUA confirmă că Moscova și Kievul au convenit să nu-și mai atace infrastructurile energetice

Și președintele american Donald Trump a afirmat, luni, că Ucraina și Rusia s-au angajat să nu-și mai atace reciproc infrastructurile energetice, la o zi după ce a criticat Kievul pentru atacurile sale asupra rafinăriilor de motorină rusești, relatează AFP, potrivit News.ro.

"Ucraina a acceptat să nu mai atace ținte energetice rusești. Rusia a acceptat să facă același lucru. Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, și nu de Iran", a afirmat președintele american pe platforma sa Truth Social.