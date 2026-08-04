Un cetăţean sârb, în vârstă de 54 de ani, a fost salvat de poliţiştii de frontieră, după ce a adormit pe colacul de salvare al bărcii pneumatice şi a căzut în Dunăre.

Misiunea de salvare neobişnuită a avut loc în dreptul unei localităţi mehedinţene.

"În această seară, echipajele operative au fost solicitate să intervină pentru salvarea unei persoane aflate în dificultate pe fluviul Dunărea, în dreptul localităţii Sviniţa. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă (ASAS), un echipaj SMURD şi o barcă de intervenţie, care acţionează pentru localizarea şi salvarea persoanei. De asemenea, a fost informată şi Poliţia de Frontieră, care a confirmat că se deplasează către locul intervenţiei pentru a sprijini misiunea echipajelor de salvare", a transmis ISU Mehedinţi.

Poliţiştii de Frontieră au ajuns la locul în care bărbatul a căzut din barca pneumatică şi l-au scos din apă. Tot ei l-au transportat la pontonul Poliţiei de Frontieră.

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Bărbatul a fost transportat la spital, acolo unde primeşte îngrijiri medicale.