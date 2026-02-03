A căzut în mrejele "prințului Dubaiului". O femeie de afaceri din Satu Mare a pierdut 2.5 milioane de dolari

O femeie de afaceri din Satu Mare a căzut în plasa unui nigerian, care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului. Sătmăreanca a pierdut astfel peste 2.5 milioane de dolari. Cazul a făcut parte dintr-o amplă investigație realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Femeia s-a lăsat păcălită de una dintre ele mai sofisticate escrocherii online de tip „romance scam” și a plătit scump pentru naivitatea ei: 2.5 milioane de dolari.

Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când sătmăreanca a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline. După luni de conversații, relația profesională s-a transformat într-una personală. Escrocul i-a promis căsătoria și un viitor comun, consolidându-i încrederea. Ulterior, i-a prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline, scrie Presa SM.

Cine este Henry Eke

Contul era însă complet fals. Pentru a putea „debloca” și retrage fonduri, femeia a fost convinsă să plătească taxe și comisioane uriașe. Adevărul a ieșit la iveală după ce doi dintre complicii nigerianului Henry Eke au contactat-o pe femeie și i-au spus că e victima unei fraude. Chiar și după aceste dezvăluiri, escrocul a continuat să nege totul, susținând că partenerii săi încearcă să-i distrugă relația și refuzând să returneze banii.

Henry Eke, cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din sumele obținute prin fraudă: vacanțe exotice, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri scumpe și apariții alături de vedete locale. Jurnaliștii OCCRP au identificat inclusiv vila sa impunătoare din Abuja, folosind imagini imobiliare și date publice despre dezvoltatori. În paralel, acesta se prezenta ca filantrop, implicat în proiecte caritabile și campanii împotriva violenței de gen.

