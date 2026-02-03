Descinderi în forță la Brăila, într-un dosar de contrabandă şi evaziune fiscală cu bijuterii de valoare.

Anchetatorii au făcut cinci percheziții domiciliare, iar suspecţii sunt bănuiţi că ar fi adus în țară, pe căi ilegale, bijuterii din aur și argint, pe care le-ar fi comercializat apoi fără să declare veniturile.

La percheziții s-au descoperit peste 3 kilograme de aur, dar și sume importante de bani, în lei și valută, în valoare totală de peste 38.000 de lei. Trei persoane, o femeie de 48 de ani şi doi bărbaţi de 42, respectiv 44 de ani, fost reținute pentru 24 de ore, iar ieri au fost plasate sub control judiciar.

