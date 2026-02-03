Antena Meniu Search
Video Descinderi la Brăila într-un dosar de contrabandă cu bijuterii. Peste 3 kilograme de aur descoperite

Descinderi în forță la Brăila, într-un dosar de contrabandă şi evaziune fiscală cu bijuterii de valoare.

de Redactia Observator

la 03.02.2026 , 10:00

Anchetatorii au făcut cinci percheziții domiciliare, iar suspecţii sunt bănuiţi că ar fi adus în țară, pe căi ilegale, bijuterii din aur și argint, pe care le-ar fi comercializat apoi fără să declare veniturile.

La percheziții s-au descoperit peste 3 kilograme de aur, dar și sume importante de bani, în lei și valută, în valoare totală de peste 38.000 de lei. Trei persoane, o femeie de 48 de ani şi doi bărbaţi de 42, respectiv 44 de ani, fost reținute pentru 24 de ore, iar ieri au fost plasate sub control judiciar.

