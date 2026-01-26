Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor campanii active de fraudă prin WhatsApp, în care utilizatorii sunt vizați prin mesaje SMS și site-uri de phishing care imită servicii de curierat.

- "Aveți un colet la numărul dvs". Nou val de fraude pe WhatsApp: cum funcţionează escrocheria - Hepta

Atacurile încep prin trimiterea de mesaje SMS către potențiale victime, profitând de perioada în care mulți utilizatori fac cumpărături online și așteaptă colete. "De obicei, infractorii folosesc numele și identitatea vizuală a unor servicii de curierat cunoscute. Una dintre tentative folosește imaginea FAN Courier, prin mesaje false de tip: 'Aveți un colet la numărul dvs. Alegeți un locker. FANBOX link'", a transmis DNSC, luni, pe Facebook.

Cum funcţionează escrocheria

Site-ul indicat de link este fals și imită platforma de curierat. DNSC avertizează că utilizatorul este redirecționat să se conecteze cu contul personal de WhatsApp. Dacă se finalizează acest proces, atacatorii obțin acces la contul victimei.

Articolul continuă după reclamă

"Imediat ce obțin acces la contul de WhatsApp al victimei, infractorii transmit mesaje către cât mai multe contacte, în care solicită un împrumut (prin transfer bancar, cu IBAN furnizat în conversație), sub pretextul că vor returna în aceeași zi suma", precizează DNSC.

Contul în care sunt transferați banii aparține atacatorilor, care pretind a fi persoana a cărui cont a fost deturnat, de cele mai multe ori un prieten sau o cunoștință a victimei. Dacă victima sesizează că numele titularului de cont diferă de cel al persoanei cu care crede că vorbește, atacatorii invocă diverse motive, cum ar fi faptul că titularul de cont este un prieten sau o persoană către care trebuie să transmită fondurile mai departe.

DNSC oferă și recomandări de securitate

Nu accesa link-uri din mesaje suspecte și verifică mereu sursa mesajului

Atenție la denumirea site-urilor pe care le accesezi! Uneori atacatorii se bazează pe graba și neatenția utilizatorilor. Site-ul de phishing are de obicei o denumire ușor diferită față de site-ul legitim (ex: fancourier[.]lol)

Atunci când primești un sms de la serviciul de curierat, verifică ca datele să corespundă cu cele furnizate de magazinul online. În acest caz, codul de identificare al coletului (AWB) era unul inexistent

Evită conectarea la conturi de servicii de mesagerie (WhatsApp) prin link-uri furnizate în mesaje nesolicitate

Fii atent la posibile indicii ale unei tentative de fraudă, precum titular de cont diferit, solicitare de împrumut cu titlu de urgență, greșeli gramaticale sau exprimare suspectă

Verifică faptul că cererea de împrumut sau plată este autentică prin contactarea persoanei pe un canal de comunicare separat (apel telefonic, alte aplicații de mesagerie, email, etc)

Raportează astfel de tentative de fraudă către autorități (Poliția Română, DNSC) și distribuie mesajele de conștientizare mai departe, către rețeaua ta de prieteni și urmăritori

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luaţi suplimente pentru imunitate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰