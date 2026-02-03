Gunoiul unuia, comoara altuia! O familie din Gorj ne dovedește încă o dată că sintagma este adevărată. Oamenii au transformat o fostă groapă de gunoi din sat în sanctuar pentru măgărițe. Ferma atrage vizitatori din toată țara și oferă experiențe aparte. Terapia cu măgărițe este doar una dintre atracții.

"Îmi place să am grijă de ele și să le monitorizez. Avem GPS-uri de ultimă generație care ne spun starea lor" spuneau

La ferma familiei Becheru, măgărițele sunt vedete. Atent îngrijite și tratate cu blândețe, animalele îi atrag pe cei mici și pe cei mari deopotrivă. În compania lor, copiii învață răbdarea, blândețea și chiar leagă prietenii.

Reporter: Vii des aici?

Copil: Da, destul de des.

Reporter: Ai muls până acum măgărițe?

Copil: Da. Mai merg și pe la măgari, e foarte distractiv pe aici.

"Chiar își dorește să vină și am încredere că ceea ce face aici îl va ajuta. […] Animalele chiar drăgălașe, apropiate de oameni, învățate cu oamenii" spunea tatăl copilului.

Mulți revin așadar săptămânal și de fiecare dată se lasă greu înduplecați să plece.

Cum a luat naştere ferma de măgăriţe, pe locul unei foste gropi de gunoi

Raiul măgărițelor a luat naștere în august 2024, pe locul unei foste gropi de gunoi. Familia Becheru se întorcea în satul natal după 15 ani petrecuți în străinătate, în Italia.

"Soția era gravidă când tăiam și defrișam la mărăcini, adunam la gunoaie pe aici. […] Dacă ne dorim cu adevărat ceva, nimic nu este greu și eu zic că omul sfințește locul" a spus proprietarul fermei, Radu Becheru.

Ferma poartă numele Martei, cea mai mică dintre cei patru copii ai familiei și singura născută în România.

"Toată povestea a venit așa într-o joacă. […] De mici am crescut cu animale. Ne-a venit ideea de măgărițe. Am luat-o pe Lola, prima măgăriță. Și apoi, ușor, ușor, Lola a adus tot ce vedeți dvs. aici. […] Astăzi ne bucurăm de aprox. 60 de capete de măgărițe. [...] Nu vrem să depășim 100 de capete de măgărițe pentru că nu le-am mai putea îngriji, așa cum le îngrijim azi" a spus proprietarul fermei de măgărițe, Radu Becheru.

"Le urmăresc pe fiecare, cantitatea de lapte pe care o dau. […] În medie ar fi 800 de ml-1 litru la muls" a mai explicat Radu Becheru.

Cât costă un litru de lapte de măgăriţă

Singurul of al familiei este că nu ajung să vândă toată cantitatea de lapte pe care măgărițele o produc, mai ales că produsul este extrem de benefic pentru organism. Un litru costă 70 de lei, iar pentru cei care îl comandă în alte județe, prețul poate ajunge și la 100 de lei.

"Mult mai slab decât celelalte tipuri de lapte, cel mai apropiat de laptele de mamă. […] Este foarte bun și recomandat în afecțiunile respiratorii, e ușor digerabil, e bun pentru alergii, ajută și intestinele" a explicat proprietara fermei de măgărițe, Daniela Becheru.

"Dispunem de 10 litri de lapte pe zi […] Sunt zile când vindem doi litri de lapte, sunt zile când vindem un litru. […] Duminica vin cu copiii, mulg măgărița și pleacă acasă cu lăpticul gratuit" a mai spus Radu Becheru.

La ferma soților Becheru, vizitatorii mai pot vedea și alte animale precum porci și oi, iar vara se pot bucura de livada înverzită.

