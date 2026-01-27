Antena Meniu Search
Video Mesaj de la curier pe WhatsApp? Nu te grăbi să răspunzi, ar putea fi vorba de o escrocherie

Atenție la mesajele false primite pe telefon! Escrocii au găsit o nouă metodă să ne păcălească, iar, de data aceasta, totul are legătură cu serviciile de curierat.

de Cristina Niță

la 27.01.2026 , 09:15

Mesajele par să vină de la curier și anunță că avem un colet de ridicat sau de confirmat. În realitate, link-urile duc către site-uri false, care imită perfect platformele site-urilor de curierat.

De acolo, victima este redirecționată să se conecteze pe WhatsApp, iar atacatorii au acces la contul persoanelor de WhatsApp. Ulterior, aceștia au acces la agenda telefonică și le trimit contactelor mesaje, cerându-le bani în numele păgubiților, de obicei până a doua zi, prin conturi bancare.

Autoritățile ne zic să fim atenți la mesajele pe care le primim, să nu intrăm pe site-uri false, să nu ne conectăm de pe WhatsApp pe niciun fel de site. Dacă primim mesaje prin care ni se cer bani, să contactăm persoana pe un alt canal de comunicare și să anunțăm la poliție orice tentativă de fraudă.

