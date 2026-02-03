Veste bună pentru șoferi! A fost semnat contractul de execuție pentru ultimul segment al Drumului Expres care va lega Oradea de Arad. Vorbim despre Lotul 3, care va avea o lungime de peste 47 de kilometri. Alex Prunean vine cu mai multe detalii.

Lotul lung de aproape 47 de kilometri va fi construit de o firmă din Turcia, care a mai făcut autostrăzi la noi în țară și va costa aproape 3 miliarde de lei. Constructorul are la dispoziție 2 ani pentru a finaliza acest tronson de drum și, deși pare o lucrare ușoară datorită reliefului de câmpie, nu va fi deloc așa.

Proiectul include 29 de structuri complexe, printre care poduri și pasaje peste drumuri județene și cală ferată, cel mai lung de 600 de metri. Pe celelalte două loturi se lucrează deja de anul trecut, iar lucrările la întregul drum trebuie să fie gata până în anul 2028. Drumul expres 16 dintre Oradea și Arad va avea o lungime totală de 120 de kilometri și leagă capetele autostrăzilor A1 și A3 imediat după intrarea în țară din Ungaria.

Datorită reliefului de câmpie pe acest drum față de alte drumuri expres, pe anumite porțiuni șoferii vor putea circula chiar și cu 140 de kilometri pe oră.

