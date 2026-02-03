Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Drumul Expres Arad-Oradea prinde contur. Contract de aproape 3 miliarde de lei, semnat cu o firmă turcească

Veste bună pentru șoferi! A fost semnat contractul de execuție pentru ultimul segment al Drumului Expres care va lega Oradea de Arad. Vorbim despre Lotul 3, care va avea o lungime de peste 47 de kilometri. Alex Prunean vine cu mai multe detalii.

de Alex Prunean

la 03.02.2026 , 10:10

Lotul lung de aproape 47 de kilometri va fi construit de o firmă din Turcia, care a mai făcut autostrăzi la noi în țară și va costa aproape 3 miliarde de lei. Constructorul are la dispoziție 2 ani pentru a finaliza acest tronson de drum și, deși pare o lucrare ușoară datorită reliefului de câmpie, nu va fi deloc așa.

Proiectul include 29 de structuri complexe, printre care poduri și pasaje peste drumuri județene și cală ferată, cel mai lung de 600 de metri. Pe celelalte două loturi se lucrează deja de anul trecut, iar lucrările la întregul drum trebuie să fie gata până în anul 2028. Drumul expres 16 dintre Oradea și Arad va avea o lungime totală de 120 de kilometri și leagă capetele autostrăzilor A1 și A3 imediat după intrarea în țară din Ungaria.

Datorită reliefului de câmpie pe acest drum față de alte drumuri expres, pe anumite porțiuni șoferii vor putea circula chiar și cu 140 de kilometri pe oră.

Articolul continuă după reclamă
Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

autostrada soferi ungaria
Înapoi la Homepage
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
„Nici certați, nici împăcați”. Laurențiu Reghecampf dezvăluie câți bani i-a dat înapoi lui Mihai Rotaru. Exclusiv
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Transferul anului în televiziune! Denise Rifai a semnat cu Antena 1! Ce emisiune va prezenta
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială?
Observator » Evenimente » Drumul Expres Arad-Oradea prinde contur. Contract de aproape 3 miliarde de lei, semnat cu o firmă turcească