Ai primit mesajul de plată urgentă a unei presupuse taxe de drum restante? Avertismentul CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă tentativă de fraudă electronică care îi vizează pe șoferii din România.

Autoritatea spune că în această perioadă, circulă mesaje înșelătoare, transmise prin SMS sau alte canale, care pretind că provin de la „Rovinieta” sau CNAIR. Destinatarii sunt anunțați că ar avea de achitat urgent o așa-zisă „taxă de drum restantă”, fiind amenințați cu amenzi sau chiar cu confiscarea vehiculului.

Fraudă în numele CNAIR

Reprezentanții CNAIR subliniază că aceste mesaje sunt complet false. Instituția nu trimite SMS-uri care conțin linkuri de plată și nu dispune confiscarea vehiculelor. Mai mult, linkurile incluse în aceste mesaje duc către site-uri frauduloase, create special pentru a fura date personale și informații bancare.



Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să nu acceseze linkurile primite, să nu introducă datele cardului sau alte informații sensibile, să șteargă mesajele și să blocheze expeditorii.

Pentru informații corecte despre rovinietă și modalitățile de plată, CNAIR recomandă consultarea exclusivă a canalelor oficiale și a platformelor autorizate. De asemenea, instituția precizează că nu transmite mesaje de pe numere de telefon obișnuite sau suspecte, așa cum se întâmplă în cazul acestor tentative de fraudă.

