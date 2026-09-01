Femeie, agresată sexual de un egiptean într-un troleibuz din Bucureşti. Bărbatul i-ar fi spus "bye bye, love"

O femeie ar fi fost agresată sexual într-un troleibuz al liniei 90 din Bucureşti, în timp ce se deplasa din Piaţa Rosetti spre zona Cişmigiu. Potrivit surselor din Poliţie, suspectul, un cetăţean străin născut în Egipt, a fost identificat, prins şi reţinut.

Incidentul ar fi avut loc într-un troleibuz STB de pe linia 90. Victima urcase în mijlocul de transport în comun din staţia Piaţa Rosetti şi se îndrepta spre Parcul Cişmigiu.

Potrivit surselor Observator, în momentul în care troleibuzul a ajuns în staţia Grădina Cişmigiu, bărbatul, care se afla în acelaşi vehicul, s-ar fi apropiat de victimă şi ar fi pipăit-o pe picior, de la nivelul şoldului până în zona genunchiului.

În acelaşi timp, acesta i-ar fi spus femeii: "bye bye love".

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Suspectul a fost depistat şi reţinut

Din informaţiile obţinute de Observator, suspectul este un cetăţean străin, născut în Egipt.

Bărbatul ar fi fost depistat ulterior de poliţişti şi reţinut în acest caz.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.