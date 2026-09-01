Incendiu violent la o hală cu deşeuri plastice din Mureş. Flăcările s-au extins pe 1.000 de metri pătraţi

Incendiu de proporţii într-o hală de reciclare a deşeurilor plastice din Mureş, unde flăcările au cuprins între 700 şi 1.000 de metri pătraţi. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, inclusiv cu roboţi, iar autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din zonă.

Incendiu puternic la o hală de reciclare din Mureş - ISU Mureş

ISU Mureş informează că pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduş au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, să intervină la un operator economic cu destinaţie de reciclare, pentru stingerea unui incendiu.

Potrivit News.ro, la locul intervenţiei, arde generalizat în interiorul unei hale cu o suprafaţă de aproximativ 700-1.000 de metri pătraţi, unde ard deşeuri plastice, iar pompierii acţionează pentru localizarea şi limitarea incendiului.

"A fost alocată o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Punctul de Lucru Luduş, o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială pentru primă intervenţie şi comandă de la Detaşamentul de Pompieri Târnăveni, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autoscară şi o autospecială cu roboţi de la Detaşamentul de Pompieri Târgu Mureş, o cisternă de la Punctul de Lucru Sărmaşu şi o cisternă din cadrul Administraţiei Domeniului Public", precizează aceeaşi sursă.

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De asemenea, ISU Mureş precizează că pentru avertizarea şi informarea populaţiei din zona afectată a fost transmis un mesaj RO-Alert.