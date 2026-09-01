Primul oraş din România care va instala lifturi în blocurile vechi de 3 şi 4 etaje

Braşov este primul oraş din România care va monta lifturi în blocurile vechi de 3 şi 4 etaje. Consiliul Local a adoptat hotărârea prin care este aprobat ghidul de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind programul naţional "Lift pentru Viaţă".

Programul vine în sprijinul persoanelor care locuiesc în blocurile fără ascensor, în special al persoanelor vârstnice, al celor cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor cu copii mici.

"Salut faptul că Braşovul este primul oraş din România care emite o hotărâre de consiliu local prin care se aprobă un ghid de aplicare a Legii nr. 153/2026 privind aprobarea programului naţional 'Lift pentru Viaţă'. Sper ca acest exemplu să fie sursa de inspiraţie şi pentru multe alte autorităţi locale", a scris senatorul PSD Robert Cazanciuc într-o postare pe Facebook.

Finanţarea va putea fi asigurată din fonduri europene, de la bugetul de stat, din bugetele locale, dar şi din donaţii sau sponsorizări, mai spune politicianul.

Articolul continuă după reclamă

Programul se adresează în special blocurilor în care locuiesc persoane în vârstă, oameni cu probleme de mobilitate sau cu dizabilități, dar și familii cu copii mici. În România există peste 80.000 de blocuri de trei și patru etaje fără ascensor, în care locuiesc aproximativ 3,5 milioane de persoane, potrivit estimărilor prezentate de inițiatorii legii.

Cererea va trebui făcută de asociația de proprietari, potrivit platformei Imobiliare.ro. Primăria va putea apoi să pregătească documentația tehnică necesară. Acolo unde instalarea unui lift clasic nu este posibilă, legea permite și alte variante, precum platforme elevatoare, scări mecanizate sau rampe de acces.

După instalare, liftul va rămâne în proprietatea autorității locale, iar asociația de proprietari îl va putea folosi. Locatarii vor plăti totuși pentru întreținerea, verificările periodice și reparații.