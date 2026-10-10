A fost alertă la aeroportul Otopeni! O aeronavă cu peste 200 de oameni la bord s-a întors pe aeroport după un incident în aer care a declanşat panica la câteva minute de la decolare.

Avionul s-a întors la sol pentru că ar fi lovit un stol de păsări. Aeronava nu se afla în pericol iminent însă piloţii au decis să se întoarcă pentru ca totul să fie în regulă.

Este vorba despre o aeronavă Airbus A321, care a decolat în jurul orei 16:00 de pe Aeroportul Otopeni. La opt minute după decolare, piloții au decis să revină pe aeroport pentru verificări.

La bord se aflau 228 de pasageri, care, după aterizare, au fost anunțați că vor primi o altă aeronavă pentru cursa spre Londra. Însă, înainte de ora 19:00, aceștia au fost informați din nou că aeronava are probleme și că zborul a fost anulat.

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Pasagerii au rămas la sol, după ce li s-a comunicat că aeronava trebuia să fie supusă unor lucrări de mentenanță care nu fuseseră programate.