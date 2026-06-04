A fost alertă pe litoral. O mină marină, descoperită pe plajă, a fost detonată de scafandrii militari
Alertă pe litoral, între Vama Veche și 2 Mai, unde o mină marină a fost descoperită pe plajă.
Prezenţa obiectului a fost semnalată prin apel la 112. Zona a fost imediat izolată de autorități pentru a elimina orice pericol pentru turiști și localnici.
Scafandrii militari din cadrul Forțelor Navale Române au intervenit apoi pentru neutralizare. Mina a fost distrusă controlat, fără incidente.
De la începutul războiului din Ucraina, nu mai puțin de 156 de mine msarine au fost identificate în bazinul Mării Negre. Nouă dintre ele au fost neutralizate de Forțele Navale Române.
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