Au început lucrările de deszăpezire pe Transalpina. Drumarii fac toate eforturile să cureţe cât mai repede zăpada, astfel încât cel mai înalt drum din România să fie redeschis circulaţiei. Iar antreprenorii din zonă mor de nerăbdare ca lucrările să fie finalizate. Odată cu redeschiderea şoselei, numărul turiştilor începe să crească.

De la primele ore ale dimineţii, utilajele lucrează la foc continuu pentru a curăţa zăpada de pe Transalpina.

"Drumarii acționează cu utilaje de deszăpezire pe sectorul dintre Rânca și Obârștea Lotrului. Sunt lucrări importante, pentru că, odată cu deschiderea Transalpinei, și numărul turiștilor va crește", explică Laura Ilioiu, reporter Observator.

Şi nu doar turiştii aşteaptă cu nerăbdare deschiderea Transalpinei.

Articolul continuă după reclamă

"Autoritățile s-au gândit să înceapă deszăpezirea și asta nu poate decât să ne bucure pe noi, cei care avem stâni pe Transalpina, cei care sunt cu cabanele în Rânca, pentru că acesta este viitorul nostru. Trebuie să punem accent pe turism", explică Mărioara Barbu, antreprenor local.

"Noi am participat în ultima perioadă la un târg de turism la Nis, în Serbia, unde le-am promis cluburilor de bikeri care fac clisura Dunării și Transalpina că o să ne grăbim și noi cu deszăpezirea, pentru că ăsta este cel mai mare punct de atracție pe timp de vară al stațiunii Rânca și Transalpinei", explică Nicu Mitroi, administratorul pârtiei Rânca.

Reprezentanţii de la Drumuri, însă, ne avertizează: trebuie să avem răbdare.

"Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum, chiar dacă văd că este parapetul dat la o parte, colegii noștri îi dau dimineața ca să poată să urce să lucreze. Să nu intre, pentru că acolo acționează utilaje de mare capacitate. Drumul nu este deszăpezit și riscul la care se expun ar fi unul foarte mare", explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

După ce drumul va fi curăţat, o echipă specializată în siguranţa rutieră va decide dacă acesta poate fi redeschis circulaţiei sau este nevoie de măsuri suplimentare.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Ar fi trebuit Nicuşor Dan să susţină una dintre tabere în războiul din Coaliţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰