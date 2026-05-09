Video Spectacol pe Transalpina. 70 de piloţi, la startul primei etape a Campionatul Naţional de viteză în coastă

Cel mai înalt drum din țară, Transalpina, răsună în acest weekend de vibraţia motoarelor. Se desfăşoară campionatul naţional de viteză în coastă! Nu mai puțin de 70 de piloți își dispută astăzi supremația în prima etapă a sezonului, pe drumul care leagă Novaci de stațiunea Rânca. De la monoposturi și până la modele Ferrari sau Porsche, mașinile de curse fac deliciul fanilor prezenți pe marginea traseului de concurs.

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 09:18
Transalpina Challenge Rânca este prima etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, care deschide sezonul. Ediţia are loc pe un traseu montan spectaculos cu o lungime de peste 5 kilometri. Campion anul trecut la turisme, Radu Benea și-a schimbat mașina. Are tot un Ferrari, dar o ediție mai nouă. "E nouă să spunem, e doar mai nouă, dar e exact acelaşi model Ferrari 488  Challenge, doar că cu patru ani mai nouă şi cu mai puţini kilometri. Posibil că sunt câţiva, poate cai în plus", a declarat Radu Benea, pilot de curse. Acum speră să își consolideze performanța de anul trecut.

Marea surpriză din 2025 a fost Dominic Marcu, instructorul de schi care a câștigat o etapă la general cu o mașină electrică. Și anul acesta are același plan. "Am văzut că în ziua concursului va fi ploaie, sunt foarte optimist şi sunt curios cum o să fie", a declarat Dominic Marcu, pilot de curse. Costel Cășuneanu a bifat un nou record la categoria turisme a traseului de viteză în coastă de pe Transalpina chiar în prima zi a antrenamentelor oficiale. Pilotul a ajuns la finish-ul celor peste 5 kilometri în 2 minute şi 40 de secunde, cu o secundă mai repede decât anul trecut. Şi şi-a doborât astfel propriul record.

"Având în vedere vremea, nu cred că o să mai am condiţiile de anul trecut, dar totul este posibil. E un traseu care nu prea iartă, aici sunt viteze destul de mari", a declarat Costel Cășuneanu, pilot de curse. Cursa este astăzi de la ora 14:00. Pentru cei care vor să meargă la Rânca, trebuie să știe că există restricții de circulație între localităţile Novaci şi Rânca, pentru a permite desfăşurarea competiţiei de automobilism sportiv.

