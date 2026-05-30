Video Se circulă din nou pe Transalpina, după opt luni de zăpezi. Restricţiile pe care trebuie să le ştie şoferii

S-a redeschis Transalpina după opt luni în care zăpezile au blocat-o. Aşa că putem să ne bucurăm din nou de traseul montan și peisajele spectaculoase care atrag şi turişti din străinătate. Autorităţile anunţă, însă, unele restricţii.

de Laura Ilioiu

la 30.05.2026 , 13:33
Vești bune pentru pasionații de drumuri montane și pentru cei care vor să se bucure de peisajele naturale. Unul dintre cele mai impresionante drumuri turistice montane s-a redeschis. Este vorba despre Transalpina. Autoritățile au anunțat încă de ieri că acest drum poate fi din nou circulat.

Este o veste bună special pentru cei care doresc să petreacă timpul în aceste zile libere alături de familie și prieteni, însă trebuie să aibă grijă deoarece vântul este puternic. Astfel, este recomandat să fie îmbrăcați potrivit pentru această vreme. Totodată, pentru participanții la trafic, autoritățile vin cu câteva reguli.

Mai exact, accesul este permis doar autovehiculelor cu masa totală de până la 3,5 tone, iar circulația se desfășoară în anumite intervale orare. Până la finalul lunii iunie, Transalpina poate fi parcursă între orele 9 și până la 20 seara, iar în lunile iulie și august, între 7 și 21 seara. Totuși, autoritățile spun că, în funcție de condițiile meteorologice, circulația poate fi restricționată temporar sau chiar închisă pentru siguranța participanților la trafic.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte toate restricțiile și să urmeze informările oficiale înainte de a pleca la drum.

Laura Ilioiu
Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse.

transalpina soferi restrictii minivacanta rusalii
