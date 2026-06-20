Sibiul a îmbrăcat de ieri haine de sărbătoare şi s-a pregătit să trăiască, timp de zece zile, una dintre cele mai spectaculoase perioade ale anului. Artişti din toate colţurile lumii, spectacole la fiecare pas şi mii de spectatori transformaţi în personaje ale poveştii. Festivalul Internaţional de Teatru şi-a deschis porţile şi a transformat oraşul într-o imensă scenă în aer liber.

În aceste zile, la Sibiu nu trebuie să cauţi spectacolul. El vine spre tine. Pe străzi, în pieţe, în săli de teatru, în muzee şi în cele mai neaşteptate colţuri ale oraşului. Ăsta e farmecul FITS.

Aseară, privirile s-au îndreptat spre Piaţa Mare, către spectacolul cu drone, dar şi către dansatorii suspendaţi între cer şi pământ.

"A fost pentru prima dată când a văzut dronele şi a fost o surpriză foarte plăcută". "A fost ceva foarte frumos, nu am văzut de 60 de ani aşa ceva", au spus oamenii.

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Primele personaje care au cucerit, ieri, centrul oraşului au fost doi luptători ninja porniţi într-o aventură plină de umor. În căutarea unui peşte sacru, aceştia i-au provocat pe trecători să intre în joc şi să devină parte din poveste.

"Cineva ne-a furat peştişorul. Ăsta e Maki, iar noi l-am căutat prin oraş pe Maki şi într-un final l-am găsit în balcon aici, cu omul rău care voia să îl mănânce", au spus luptătorii ninja.

"Îmi plac foarte mult spectacolele de genul ăsta interactive, plus că sunt un fan comedie aşa că mă distrează pe mine", a afirmat un spectator.

În fosta Mănăstire a Ursulinelor, publicul a fost invitat într-o călătorie prin universul pictorului Ştefan Câlţia.

"În spatele acestei expoziţii se ascunde un proiect, care s-a născut odată cu expoziţia: dorinţa de a îi pune pe sibieni în ipostaza de a-şi crea un spaţiu cultural", a declarat Ştefan Câlţia, pictor.

"Un peştişor şi deasupra lui este un sat, acoperit cu un glob de sticlă. Mi se pare o metaforă foarte frumoasă de a proteja sub un glob satul tradiţional, aşa cum şi-l aminteşte dânsul", a afirmat o doamnă.

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu reuneşte în acest an peste 5 mii de artişti din 83 de ţări şi propune aproape 850 de evenimente culturale, toate sub tema "Suflet".

"Vor fi în jur de 240 de evenimente în secţiunea outdor şi 100 de evenimente unice. Străzile Sibiului şi pieţele şi parcurile vor fi pline iar de muzică, culoare. Spectacole foarte diverse, de la circ, la teatru de stradă, la acrobaţii", a afirmat un reprezentant FITS.

Până pe 28 iunie, Sibiul va respira artă la fiecare pas.