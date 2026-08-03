Cristiana a creat bocanci capabili să încarce telefonul şi GPS-ul. Soluţia elevei pentru militarii în misiune

O elevă a Şcolii Militare din Sibiu a realizat un prototip de bocanci tactici inteligenţi care transformă paşii în energie electrică. Curentul produs în timpul mersului este stocat într-un acumulator şi poate fi folosit pentru alimentarea telefonului, a sistemelor GPS sau a altor dispozitive electronice. Proiectul a fost gândit pentru militarii aflaţi în misiuni, care nu au întotdeauna acces la o sursă de electricitate.

Cristiana Ilie, eleva din Sibiu care a creat bocanci ce produc energie la fiecare pas - Cristiana Ilie | Facebook

Cristiana-Ionela Ilie, elevă a Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică din Sibiu, a pornit de la o întrebare simplă: poate fi folosită energia produsă în timpul mersului pentru alimentarea echipamentelor electronice?

Aşa a apărut prototipul unor bocanci tactici inteligenţi care generează energie electrică atunci când sunt purtaţi.

Sistemul se bazează pe discuri piezoelectrice integrate în talpa bocancilor. Acestea transformă presiunea exercitată la fiecare pas în energie electrică.

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Curentul astfel obţinut este redresat şi stocat într-un acumulator Li-Ion prevăzut cu port USB. Energia poate fi folosită ulterior pentru alimentarea unor dispozitive portabile, precum telefonul, sistemele GPS, senzorii sau alte echipamente electronice utilizate în timpul misiunilor.

Proiect gândit pentru militarii aflaţi în teren

Ideea Cristianei a pornit de la nevoia de a reduce dependenţa militarilor de sursele externe de electricitate atunci când se află în teren.

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În zone izolate sau în timpul unor misiuni de durată, posibilitatea de a genera energie în timpul deplasării ar putea oferi o sursă suplimentară pentru alimentarea dispozitivelor electronice.

Scopul conceptului este creşterea independenţei energetice a personalului militar, în special în situaţiile în care accesul la electricitate este limitat.

Integrarea sistemului în talpă, una dintre principalele provocări

Realizarea prototipului a venit însă şi cu dificultăţi tehnice. Una dintre cele mai mari provocări a fost integrarea materialelor piezoelectrice în talpa bocancilor.

O altă etapă importantă a fost optimizarea circuitului prin care energia produsă în timpul mersului este colectată şi stocată în acumulator.

Pentru Cristiana, prezentarea proiectului în faţa comisiei de certificare a fost unul dintre cele mai importante momente din perioada studiilor.

Prototipul arată cum un obiect obişnuit din echipamentul militar poate fi adaptat pentru a îndeplini o funcţie suplimentară. Pe lângă protecţia oferită în timpul deplasării, bocancii pot transforma energia mecanică produsă de paşi în electricitate pentru dispozitivele purtate în teren.