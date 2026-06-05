Mare grijă dacă ajungeţi la munte: a început sezonul viperelor! Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să ţineţi cont de sfaturile acestora. Mai ales că, viperele pot fi extrem de periculoase. Iar dacă suntem muşcaţi este necesară administrarea serului antiviperin.

În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel că, persoanele care merg pe munte în drumeții pot întâlni reptilele veninoase.

"Uşor de recunoscut. Are culori de la gri la maro, maro deschis, închis, un zig-zag desenat pe spate. Vipera nu este o reptilă care atacă. Este activă când e mult soare şi umiditate, iese la soare, pe stânci şi în potecă", a declarat Ovidiu Bodean, director Salvamont Hunedoara.

Ce trebuie să faci pentru a evita mușcătura de viperă

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Atât medicii cât și salvamontiștii ne sfătuiesc ca, în momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, să sunăm imediat la 112. Cei mai atenți ar trebui să fie care nu au experiență și cei însoțiți de copii.

"Trebuie să ştim că trebuie să şi prevenim această muşcătură de şarpe veninos. Cum? Îmbrăcându-ne şi încălţându-ne corespunzător, adică cu bocanci, pantaloni lungi, să utilizăm acel băţ al drumeţului. Dacă vedem un şarpe nu-l deranjăm", a explicat Cecilia Birău, DSP Hunedoara.

"E suficient de periculoasă. Şi dacă nu iei vaccinul la timp poate să fie fatal", a precizat o persoană.

Regula de aur în cazul întâlnirii cu o viperă

Deși unii spun că nu s-ar apropia niciodată, alţi nu se tem și nu ar ezita să facă fotografii cu reptilele.

"Am avut foarte multe cazuri în care mulţi turişti au fost muşcaţi de membrele superioare, ceea ce înseamnă că au vrut să-şi facă poze cu vipera", a spus Ovidiu Bodean, director Salvamont Hunedoara.

Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile.