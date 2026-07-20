Primul Centru Mare de Colectare prin Aport Voluntar din România, deschis la Cluj-Napoca, pe o suprafaţă de 1,4 hectare. Pot fi predate deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, dar şi deşeuri voluminoase, textile uzate, deşeuri din lemn, mobilier, anvelope uzate şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

Orașul din România unde s-a deschis primul Centru Mare de Colectare pentru predarea gratuită a deșeurilor - Sursa: Captură foto Facebook/ Emil Boc

Primul Centru Mare de Colectare prin Aport Voluntar (CAV) din România a fost inaugurat, luni, la Cluj-Napoca, în prezenţa ministrului interimar Diana Buzoianu.

"Acest centru rezolvă exact problemele care le-au dat bătăi de cap cetăţenilor ani de zile. Unde aruncăm salteaua veche, anvelopele, molozul din renovări, mobila sau frigiderul stricat? De astăzi, clujenii au o destinaţie clară, modernă şi civilizată, care aduce economii şi resurse pentru economia locală, deoarece deşeurile din lemn, metal, plastic sau hârtie aduse aici reintră în circuitul economic local ca materie primă secundară", a declarat Diana Buzoianu.

Aceasta a precizat că, în lunile următoare, vor fi finalizate, prin PNRR, sute de centre mici de colectare prin aport voluntar, în toată ţara.

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Ministerul Mediului precizează, într-un comunicat de presă, că întreaga infrastructură a centrului de la Cluj se întinde pe o suprafaţă de 1,4 hectare (14.000 mp) şi este dotată cu platforme betonate şi containere specifice, un laborator de analize chimice, spaţii administrative, o cameră frigorifică pentru depozitarea cadavrelor de animale, precum şi cu un cântar de mare tonaj destinat monitorizării fluxurilor de deşeuri.

CAV-ul permite colectarea separată a deşeurilor menajere care nu pot fi preluate prin sistemul ”door-to-door”, precum şi a fluxurilor speciale de deşeuri.

Oficialii ministerului precizează că Centrul Mare de Colectare prin Aport Voluntar inaugurat la Cluj este primul dintre cele 13 centre care vor fi realizate la nivel naţional, prin PNRR, prin intermediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, în municipii precum Craiova, Buzău, Braşov, Constanţa, Iaşi, Bucureşti şi Sibiu.

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Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat că persoanele cu domiciliul în Cluj-Napoca pot preda GRATUIT deşeurile provenite din gospodării care nu pot fi colectate prin sistemul obişnuit "din poartă în poartă".

Accesul în centru se face pe baza cărţii de identitate şi este permis numai în prezenţa personalului operatorului. Deşeurile sunt cântărite la intrare, iar utilizatorii primesc instrucţiuni privind zona şi containerul în care trebuie să le depoziteze.

În incinta centrului sunt permise autoturismele, furgonetele şi autoutilitarele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, precum şi vehiculele cu remorcă utilizate pentru transportul deşeurilor.

Ce deşeuri pot fi predate

hârtie şi carton;

ambalaje şi obiecte din plastic;

sticlă, geamuri şi oglinzi;

obiecte din metal şi lemn;

haine, textile şi încălţăminte;

mobilier, saltele şi covoare;

echipamente electrice şi electrocasnice mici şi mari;

anvelope şi baterii auto;

obiecte ceramice şi obiecte sanitare;

medicamente expirate

deşeuri vegetale din curţi şi grădini;

deşeuri rezultate din lucrări individuale de renovare sau demolare;

recipiente cu reziduuri de vopsele, adezivi sau uleiuri;

cadavre ale animalelor mici de casă sau de curte.

Pentru anumite categorii de deşeuri există limite zilnice şi anuale. Astfel, pot fi predaţi maximum 2 metri cubi de deşeuri din construcţii pe zi şi maximum 10 metri cubi pe an pentru fiecare domiciliu. În cazul deşeurilor vegetale, limita este de un metru cub pe zi şi 10 metri cubi pe an.

Reguli importante pentru utilizatori

Deşeurile trebuie predate separat, în stare uscată şi fără alte materiale contaminante. Deşeurile periculoase trebuie transportate în recipiente închise ermetic, fără risc de scurgere sau contaminare.

Nu sunt acceptate:

deşeurile municipale amestecate;

resturile alimentare;

materialele care conţin azbest;

deşeurile explozive sau inflamabile;

deşeurile medicale infecţioase;

deşeurile radioactive;

deşeurile industriale periculoase;

deşeurile provenite de la agenţi economici.

Operatorul poate refuza deşeurile nesortate, contaminate, neconforme sau care depăşesc capacitatea tehnică de stocare temporară a centrului.

Emil Boc arată că centrul a fost realizat de Primăria Cluj-Napoca prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Valoarea contractului pentru execuţia lucrărilor şi dotarea centrului a fost de 29.696.074,21 lei, TVA inclus.

Lucrările au fost executate de asocierea Nord Conforest SA - Best Tools Company SRL, iar operarea centrului este asigurată de Domeniul Public Napoca SA.