Un accident rutier grav s-a produs, luni seara, la intersecția dintre drumul judeţean DJ 207B şi drumul naţional DN2 (E85). Un autoturism și un camion care transporta butelii cu gaz metan s-au ciocnit, iar în urma accidentului au fost raportate șase victime, între care trei copii.

Accident cu 6 victime în Neamț, între care 3 copii. Un camion cu butelii și un autoturism s-au ciocnit - ISU Neamț

În accident au fost implicate un autoturism şi un camion care transportă butelii cu gaz metan.

"În urma accidentului rutier au rezultat şase victime care au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ pentru îngrijiri medicale: un bărbat în vârstă de 51 de ani (conducătorul autotrenului), două femei în vârstă de 46 şi 48 de ani şi trei băieţi (doi în vârstă de 13 ani şi unul de 17 ani)", a transmis ISU Neamţ.

Toate victimele vor fi transportate la spital.

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La faţa locului intervin mai multe echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ dar şi pompierii cu modulul de descarcerare şi ambulanţe SMURD.