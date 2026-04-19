Este miros de preparate culinare din toate colțurile lumii, în acest weekend, în centrul Capitalei. Peste 50 de camionete cu mâncare au transformat Șoseaua Kiseleff într-un festival în aer liber. De la burgeri și pizza, până la preparate exotice, standuri colorate şi muzica live, vizitatorii au parte de o experiență completă, nu doar gastronomică.

O experiență culinară diversă, cu preparate din peste zece bucătării internaționale. Street Food Festival, ediția de primavară, a adunat, încă din prima zi, zeci de mii de gurmanzi.

Iar oferta este pentru toate gusturile: de la preparate rapide, până la deserturi sau opțiuni vegetariene.

La mare căutare sunt preparatele internaționale, gătite de chefi straini. Românii sunt din ce în ce mai deschiși către gusturi noi, spun și bucătarii veniți din străinătate.

"Bineînțeles, paella cu fructe de mare. Sangria, pimiento del padrón, patatas bravas, stridii proaspete și multă căldură spaniolă", explică Sorin Barbu, reprezentant restaurant.

"Se pregătește aici celebra paella, dar și alte preparate cu specific spaniol, cum ar fi fructe de mare sau sangria. La alte standuri găsim mâncare mexicană, foarte populară aici la festival, și multă mâncare asiatică", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

Festivalurile de tip street food devin tot mai populare în marile orașe și atrag mii de vizitatori, contribuind la turismul urban și la economia locală.

"Este primul eveniment mare din București al sezonului și sunt foarte mulți oameni care au ieșit la plimbare și să mănânce street food. În aceste food truck-uri puteți găsi chefi de anumite naționalități cu care puteți să discutați și lucruri interesante, ce ați mâncat prin călătorii, ce rețete mai există", explică Avin Arabo, reprezentant Street Food Festival.

Organizatorii se așteaptă la peste 200.000 de vizitatori pe parcursul acestui sfârșit de săptămână.

