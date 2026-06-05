La începutul verii, când vom căuta răcoarea să ne punem la adăpost de zilele caniculare, cel mai mare parc al Capitalei... rămâne fără lac. Luciul de apă din Herăstrău este din ce în ce mai mic după ce primăria Capitalei a început să golească lacul pentru lucrări de consolidare a malurilor. 13 luni va dura şantierul aşa că lacul va rămâne secat inclusiv vara viitoare.

Nivelul lacului Herăstrău scade văzând cu ochii.

Golirea lacului a început marţi şi deja se vede că nivelul apei a scăzut cu mai bine de un metru. Este o procedură lentă care se va încheia luni atunci când aici în cuva lacului vor fi aduse mai multe utilaje. Vor începe prin curăţarea întregii zone iar mai apoi se vor apuca de lucrări.

După ce zona va fi curăţată, într-o primă fază, malurile lacului vor fi sprijinite. Abia apoi vor începe lucrările de consolidare, iar ele vor dura un an şi o lună. Abia în iulie anul viitor, dacă nu vor exista întârzieri, lacul va fi din nou plin. Până atunci, peştii, raţele şi ţestoasele din Herăstrău se mută în lacul Floreasca.

Articolul continuă după reclamă

Iar pescarii ies pentru ultima oară pe lac.

"Poţi cădea în lac dacă nu eşti atent, mai ales când mergi pe marginea lacului. Sunt gropi, nu, nu arată prea bine", a spus un pescar.

Malurile lacului Herăstrău au o lungime de aproape 7 kilometri şi jumătate. Multe dintre ele sunt fisurate, rupte şi cu mult aplecate spre lac.

Din cauza malurilor deteriorate, şi trotuarele au luat-o la vale şi par că se pot prăvăli oricând în apă.

"Sunt crăpături foarte mari şi mai ales când mergi cu bicicleta este greu să treci dintr-o parte în alta mai ales dacă sunt şi pietoni, trebuie să îi ocoleşti şi e dificil aşa că ar trebui reparat trotuarul şi îmbunătăţit şi malul pentru că efectiv se duce tot trotuarul în lac", a spus un trecător,

"De zeci de ani arată groaznic zona asta a parcului. Trotuarul în special de pe marginea lacului e praf. E cam riscant, cam periculos pentru oameni pentru că există riscul să se prăbuşească", a declarat un trecător.

Lacul Herăstrău se întinde pe 77 de hectare şi are 2,3 milioane de metri cubi de apă. Golirea lui în plină vară e o greşeală, spun specialiştii de mediu.

"Suntem în plin sezon de reproducere pe toate speciile de reptile, amfibieni, păsări care trăiesc în parc şi pe malul lacului şi depind de apă vor fi puternic afectate. Vom vedea cuiburi părăsite, şerpi şi broaşte care încearcă să se salveze, peşti morţi pe fundul lacului", a explicat Alex Opriţa, activist de mediu.

Edilul Capitalei anunţă că odată reparate, noile maluri vor rezista 100 de ani. 45 de milioane de lei costă refacerea malurilor.